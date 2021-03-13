Политзаключенный Игорь Банцер 11-й день продолжает сухую голодовку 1 13.03.2021, 17:42

Игорь Банцер

фото: Радыё Свабода

Врачи говорят, что уже на первой неделе отказа от воды могут наступить необратимые изменения в организме.

Рок-музыкант и активист Игорь Банцер продолжает отказываться от еды и воды в Гродненском СИЗО по состоянию на 13 марта. Он не жалуется на самочувствие, но ослабевает, сообщает «Радыё Свабода».

Накануне 12 марта на суде он выглядел бледным, сильно похудевшим, однако все равно много говорил и двигался. Даже в клетке он оставался в наручниках.

Известно, что на одиннадцатый день Игорь Банцер жив и не изменил своего решения по поводу голодовки. Врачи говорят, что уже на первой неделе отказа от воды могут наступить необратимые изменения в организме или смерть.

Накануне он просил у суда изменить ему меру пресечения и выпустить из-под стражи. Однако судья Наталья Козел не удовлетворила его ходатайство, чтобы он «не скрылся от преследования».

«До понедельника я дотяну, а дальше, не знаю», — ответил на это музыкант.

Следующее заседание по его делу назначили на 14:30 18 марта, потенциально 16-й день голодовки, если Банцер не остановится.

Он объявил сухую голодовку в начале своего суда 3 марта. Причинами назвал то, что его дело имеет политические мотивы, а также недовольство политическими событиями в Беларуси. Требования для прекращения голодовки не выставил.

Банцеру грозит до трех лет колонии. Он находится под стражей с 20 октября прошлого года. Ему 41 год, женат, имеет троих несовершеннолетних детей.

В прошлом году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, Он отсидел в административных делах 18 суток.

За 4,5 месяца заключения Банцер почти все время сидел в одиночной камере и несколько раз в карцере. Также его высылали на психиатрическую экспертизу в «Новинки». Экспертиза показала, что он здоров.

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