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Фотофакт: Лукашенко «под прицелом»

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  • 13.03.2021, 18:01
  • 7,964
Фотофакт: Лукашенко «под прицелом»

Снайпер готов к выстрелу.

В сети появилось интересное фото узурпатора Лукашенко с соревнований среди детей и подростков по биатлону. Ракурс, под которым было сделано фото, порадовал белорусов. Фото опубликовали в Twitter «РБ головного мозга».

Внимание пользователей сети привлек ракурс, с которого сделано фото. Лукашенко сфотографировали возле трибун, где был изображен символ соревнований - биатлонист с ружьем в руках.

"Снайпер готов к выстрелу", - прокомментировали фото в сети.

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