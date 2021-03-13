В Минске в подземном переходе возле площади Победы был потоп

В Минске в подземном переходе возле площади Победы был потоп3
- 13.03.2021, 18:06
- 1,822
Площадь Победы реконструировали в прошлом году.
В подземном переходе в районе площади Победы в Минске в субботу был потоп. Это заметили минчане и прислали видео в редакцию tut.by.
Потоп видели около 14.50 в подземном переходе под площадью Победы, ближе к выходу на улицу Киселева (магазину «Щедрый»).
«Жестко льется вода с потолка, течет по стенам, на полу лужа большая», — писали очевидцы.
По словам минчан, вода стекала в том числе по проводам на стенах подземного перехода.
Напомним, в 2020-м году саму площадь Победы реконструировали, тогда обновили ритуальную площадку под обелиском.