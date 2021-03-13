Как тайная сделка с Россией поссорила правительство Словакии 13.03.2021, 18:15

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В стране политический кризис.

12 марта об отставке заявил глава Минздрава Словакии Марек Крайчи. Он стал "жертвой" политического кризиса в стране из-за тайной закупки росвакцины Sputnik V. Если бы Крайчи не ушел, то скандал мог закончиться досрочными выборами. Сейчас кризис удалось временно урегулировать, но конфликты могут разгореться вновь, поскольку четыре политсилы заинтересованы в досрочных выборах. Как росвакцина поссорила Словакию, почему это важно и что дальше – рассказывает liga.net.

1 марта Словакия заявила, что закупила у РФ 2 млн доз вакцины Sputnik V. Тогда же прибыла первая партия – 200 000 доз. Это спровоцировало скандал, ведь премьер Игорь Матович поставил своих партнеров по коалиции перед фактом: он и Крайчи организовали закупку росвакцины втайне от всех. Тема о Sputnik V была предметом активных споров между членами коалиции. Две из четырех формирующих Кабмин партий, SaS и Za Ludi, выступили против покупки росвакцины, поскольку она не сертифицирована в ЕС.

Но Крайчи и Матович, вопреки воле партнеров, купили Sputnik V. Матовича раскритиковали представители SaS и Za Ludi, а также президент Зузана Чапутова. Премьер еще и умудрился встрять в конфликт с Украиной. 4 марта он заявил, что пообещал "РФ отдать закарпатскую Украину" в обмен на вакцину. Он сказал, что пошутил. Но в Киеве шутку не оценили, поэтому их главе МИД Ивану Корчоку и Матовичу пришлось извиняться.

Покупку Sputnik V Матович пытался объяснить "ускорением вакцинации". Хотя еще в декабре они заказали 3,5 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а в январе сделали заказ у этих же компаний на 4 млн дополнительных доз. Также Братислава заказала 3,6 млн доз у AstraZeneca. Лишь Pfizer хватило бы для вакцинации 85% взрослого населения страны, поэтому возник вопрос, зачем Братиславе закупать Sputnik V, учитывая все риски. Матович ссылался на соцопрос, по результатам которого 53% граждан изъявили готовность уколоться росвакциной. Он сказал, что покупка Sputnik V якобы заставит сделать прививку многих людей, которые бы не кололись другим препаратом.

"Сегодня Игорь Матович, спасая свой рейтинг и оправдывая закупку Sputnik V, превратился в главного лоббиста росвакцины в Европе", – заявляет политолог Дмитрий Тужанский.

Несмотря на все оправдания Матовича, в стране начался кризис. SaS и Ze Ludi объявили о возможности выхода из коалиции. А первой "жертвой" скандала стал Крайчи, который заявил, что уйдет в отставку. Это решение Матович назвал "абсурдным и болезненным", но "правильным".

Хотя отставка Крайчи является одним из условий SaS и Za Ludi по выходу из сложившейся ситуации, скандал вокруг вакцины был катализатором конфликтов из-за других проблем в коалиции. "Представители этих двух политсил критиковали Матовича, поскольку он не справился с коронавирусным кризисом (у Словакии один из худших показателей смертности от COVID-19 на 1 млн человек в мире. – Ред.), за не очень эффективное премьерство и использование популистских слоганов", – объясняет замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук.

По словам Герасимчука, Матович оказался в неудобной позиции из-за угрозы распада коалиции, поскольку в парламенте ему больше не с кем договариваться. Две другие партии в Нацсобрании – де-факто оппоненты премьера: "Матовичу остается либо договориться внутри коалиции, либо заявить о недееспособности нынешнего парламента. Но тогда встает вопрос о досрочных выборах".

Похожую позицию высказывает и Тужанский – несмотря на отставку Крайчи, политический кризис не миновал: "Они не только очень разные идеологически и ценностно, но и откровенно не доверяют друг другу". По его словам, ранее их объединило соперничество с экс-премьером Робертом Фицо, а сейчас возможность его реванша удерживает от досрочных выборов.

Герасимчук объясняет – сценарий досрочных выборов не исключен, поскольку в нем заинтересованы четыре политсилы. В частности, пропрезидентская партия. Также реален и распад коалиции, ведь некоторые депутаты уже объявили о выходе из нее.

Хотя отставка Крайчи – шаг к выходу из кризиса, остается вопрос о дальнейших требованиях партнеров Матовича, которые еще неизвестны и будут представлены позже.

Госинститут контроля медпрепаратов, который завершит исследование и даст рекомендации в течение трех недель. Герасимчук считает, что SaS и Za Ludi могут потребовать отказаться от использования росвакцины. Также, говорит эксперт, на Братиславу может надавить и Брюссель: "Готовность части словаков вакцинироваться исключительно Sputnik V – существенная пощечина ЕС. Также это пощечина другим производителям вакцин, которые уже доступны в Словакии... Политсилы, которые не дружат с РФ, будут пытаться ослабить российское влияние в стране".

Говоря о перспективах политкризиса, Герасимчук заявляет, что тут есть два измерения – национальный и общеевропейский: "В первом случае есть четыре заинтересованные в досрочных выборах политсилы, но в более широком европейском контексте – продолжение кризиса может нанести ущерб имиджу Словакии в Брюсселе как стабильной и проевропейской стране". По его мнению, власти все же найдут выход из ситуации с целью уберечь образ за границей.

Похожего мнения придерживается и Тужанский – применение росвакцины остается на повестке дня, это может еще не раз спровоцировать обострение. Но он уточняет – многое зависит от темпов распространения коронавируса в ЕС и готовности других стран использовать росвакцину. Увеличение числа инфицированных и медленные темпы вакцинации, считает он, создают "хорошие условия для продвижения Sputnik V".

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