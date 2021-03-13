«Фанаты всех клубов - объединяйтесь!»1
- 13.03.2021, 18:33
Болельщики практически всех футбольных клубов объявили бойкот матчам.
Болельщики практических всех белорусских клубов в ответ на репрессии объявили бойкот футбольным матчам, пишет телегрм-канал «Баста».
- В стране, где никто не несёт ответственности за убийства и избиения. Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу - вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Мы не будем посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд. До полной победы народа. Жыве Беларусь!, - заявляют беларусские фанаты.
Фанаты всех клубов, объединяйтесь. Бойкот! Никаких игр при диктатуре.