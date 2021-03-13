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Медики назвали один из самых полезных продуктов для сердца

  • 13.03.2021, 19:21
  • 5,506
Медики назвали один из самых полезных продуктов для сердца

Он очень простой и доступный.

Американские медики из Калифорнийского университета и их немецкие коллеги из Университета Генриха Гейне провели исследования, которые показали, что ежедневное употребление какао, обогащенного флаванолами, удваивает количество циркулирующих в крови ангиогенных клеток, пишет medicina.ua.

По их словам, эти клетки как бы «ремонтируют» сосуды и поддерживают их функции, способствующие здоровью кровеносных сосудов. А, как известно, плохая работа сосудов является ранней стадией развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.

В ходе эксперимента принимающие участие добровольцы в течение месяца пили какао с разными концентрациями полезных флаванолов. В результате было установлено, что потребление какао с высокими уровнями флаванолов снижает систолическое артериальное давление, которое является важным фактором риска сердечных болезней и инсульта, а также улучшает функции кровеносных сосудов на 47%.

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