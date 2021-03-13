Как РФ плюет на экологические риски: новые факты о «Северном потоке-2». 1 13.03.2021, 19:29

Балтийское море под угрозой.

Несмотря на рост токсичности проекта «Северный поток — 2» для иностранных участников, Россия продолжает строительство трубы. Но делает это в свойственной ей манере, то есть попросту плюет на экологические риски. К примеру, на днях появилась информация, что российские суда обеспечения, которые доставляют трубы и другие комплектующие трубоукладчику, системно нарушают немецкую природоохранную зону и бороздят места зимовки птиц. Как сообщает sprotyv.info, об этом пишет блогер Алексей Копытько.

Но птицы — это «цветочки». «Ягодки» в том, что судно-трубоукладчик ежедневно создает угрозу поражения акватории Балтийского моря боевыми отравляющими веществами. Это не преувеличение и Россия это прекрасно знает. Именно поэтому на судно «Фортуна» и суда обеспечения заблаговременно доставлен атропин, чтобы в случае инцидента спасти экипаж.

Ускользающий для широкой аудитории нюанс состоит в том, что датская сторона настойчиво требовала допустить к работе трубоукладчик с «динамическим позиционированием». То есть удержание судна в заданной точке и следование заданному маршруту должно было обеспечиваться с помощью двигателей и подруливающих средств. Швейцарский подрядчик Allseas имел в своем распоряжении такое судно, однако вышел из проекта из-за санкций.

Нынешний трубоукладчик, чтобы удержаться в нужной точке, сбрасывает 12 якорей. А дно на участке маршрута СП-2 в районе острова Борнхольм не простое — а беспорядочно усеянное контейнерами и отдельными боеприпасами с химическими отравляющими веществами, захороненными после Второй мировой войны.

Ну, как «захороненными»… Отчеты участников «захоронения» подробно описывают, что из-за плохой погоды и штормов боевые отравляющие вещества сбрасывались за борт «примерно» в обозначенном квадрате. Но это не точно.

Хельсинкская комиссия (Комиссия по защите морской окружающей среды Балтии) в 1994 г. сообщила, что в Балтийское море сгрузили 40 тыс. тонн боеприпасов с отравляющими веществами. Львиную долю захоронили к северо-востоку от Борнхольма — 34 тыс. тонн боеприпасов с 12 тыс. тонн БХВ.

В октябре 2020 г. в научном журнале Science of the Total Environment профильные исследовательские структуры скандинавских стран опубликовали статью, где говорится, что в Балтийском море могут быть захоронены, по меньшей мере, 50 тыс. т химических боеприпасов с 15 тыс. т боевых химических веществ.

Итого: каждый якорь — это потенциальная угроза повреждения одного из таких контейнеров. Или не одного.

Вспомните, какую истерику до 2014 года устраивали российские СМИ по поводу химического оружия, захороненного недалеко от побережья Крыма. Теперь они молчат.

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