Умер правозащитник Леонид Мархотко

Умер правозащитник Леонид Мархотко3
- 13.03.2021, 19:59
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Он был организатором первого марша шахтеров на Минск.
Леонид Мархотко был членом совета Белорусского Хельсинкского комитета, а также представителем организации на Солигорщине, пишет nn.by .
Он был среди основателей Белорусского независимого профсоюза, участвовал в организации шахтерских забастовок, первого марша шахтеров Солигорск—Минск, участвовал в переговорах с правительством в 1990-х годах.
После президентских выборов 2020-го, на которых Леонид Мархотко был долгосрочным наблюдателем кампании «Правозащитники за свободные выборы» от Белорусского Хельсинкского комитета, ему было присуждено в общей сложности 30 суток административного ареста.