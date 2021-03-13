Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2013 года 1 13.03.2021, 20:49

Фото: Коммерсант

Эксперты о том, как это отразится на итогах выборов в РФ.

Рейтинг «Единой России» упал до минимума, начиная с 2013 года. На это указывают результаты свежего исследования, проведенного «Левада-центра» на дому у респондентов посредством личного интервью, передает «Голос Америки».

В соответствии с опросом, если бы выборы в Госдуму прошли сейчас, то за кандидата от единороссов отдали бы голос 27% избирателей. (В 2013 года было еще меньше – 24%). После аннексии Крыма рейтинг «Единой России» поначалу пошел в гору и в 2015 году достиг своего пика – 70%, но затем пошел на спад.

Вслед за «ЕР» идет ЛДПР Владимира Жириновского – 12%, за ними КПРФ Геннадия Зюганова – 10%. Недавно переформатированная партия «Справедливая Россия – За правду» теоретически набирает 5% поддержки.

При этом 21% опрошенных вообще не собираются голосовать, а ещё 5% находятся в состоянии раздумий по этому поводу, 10 % не определились с выбором партии, а 3% признались, что готовы испортить бюллетень.

Напомним, выборы в Госдуму намечены на нынешнюю осень. На сегодня у «Единой России» в нижней палате парламента конституционное большинство, позволяющее без оглядки на остальные фракции, формально оппозиционные по отношению к исполнительной власти, принимать все нужные Кремлю документы. Несистемная оппозиция привычно называет ГД «бешеным принтером», без устали размножающим реакционные законы.

Впрочем, опрошенные журналистами скептически относятся к тому, что после выборов в Думе кардинально изменится расстановка сил, а тем более – законодательная политика.

Андрей Колесников: «Фальсификации встроены в систему выборов по-российски»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что, в общем и целом, Дума по составу останется примерно той же самой. По его мнению, даже, если «Единая Россия» потеряет какое-то количество голосов, для власти это не станет большой проблемой.

«Потому что коммунисты, ЛДПР, «Справедливая Россия», объединившаяся с еще двумя партиями, управляются из Кремля, и особых трудностей с прохождением нужных законов или поддержкой любых инициатив Путина не возникнет, – пояснил он. – Так что здесь не стоит ожидать катастрофических для власти последствий».

Вместе с тем Андрей Колесников уверен, что фальсификации в ходе предстоящих выборов все равно будут. «Просто потому, что они встроены в систему выборов по-российски, стали их неотъемлемой частью, – рассуждает он. – Так что голосование, растянутое на три дня, волеизъявление на «пеньках» и багажниках автомобилей – все это неизбежным образом будет работать на «Единую Россию». Ни для кого не секрет, что выборы на основе тех механизмов, которые действовали во время голосования за поправки в Конституцию, всего лишь система, адаптированная к фальсификациям. Хотя, наверное, даже это не поможет единороссам получить конституционное большинство в парламенте, что, как мне представляется, не принципиально».

Тем не менее, власти не станут любыми способами добиваться «неправдоподобно высоких» цифр поддержки «Единой России», памятуя о том, что именно грубая подтасовка результатов президентской кампании в Беларуси стала триггером массовых протестов, резюмировал эксперт Московского центра Карнеги.

Константин Калачев: «Снижение рейтинга «Единой России» вовсе не означает автоматического роста рейтингов других партий»

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что если не всё, то очень многое будет зависеть от явки на выборах. На его взгляд, чем выше явка, тем хуже для «Единой России».

«Конечно, есть еще и административная мобилизация, возможность распределить по тем трем дням, в течение которых будет проходить голосование, группы зависимых избирателей, бюджетников, людей старшего возраста, – констатировал собеседник. – В некоторых электорально управляемых регионах, наверное, накрутят нужный результат. Но в любом случае самое главное, что будет определять опрокидывающее голосование – голосование за кого угодно кроме «ЕР» – это явка».

Константин Калачев также склоняется к тому, что потеря единороссами конституционного большинства в парламенте маловероятна. В частности, они могут получить большинство за счет одномандатников, которые будучи выдвинуты партией, не станут афишировать свою принадлежность к ней, отмечает политолог.

«Кроме того снижение рейтинга «Единой России» вовсе не означает автоматического роста рейтингов других партий, – подчеркнул он. – Просто в стране растет число людей разочарованных во всех политических силах сразу. Бенефициаром опрокидывающего протестного голосования могла бы стать КПРФ. Но она отказывается, например, от выдвижения радикалов в федеральную часть списка».

Похоже, Зюганов вновь сделает все необходимое для того, чтобы КПРФ не покинула «электоральную резервацию», заключил руководитель «Политической экспертной группы».

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