Что не так с уроками информатики в белорусской школе? 1 13.03.2021, 21:01

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Мнение опытных учителей.

Родители и ученики часто жалуются на содержание уроков. Но критика ради критики не работает, надо что-то предлагать взамен. Rebenok.by решил обсудить информатику.

Пожалуй, этот предмет в школе — один их самых неоднозначных. Когда журналсты собирали информацию для статьи, было ощущение, что информатику школьники сегодня изучают по двум разным направлениям, и непонятно, как они связаны между собой.

С одной стороны, многие ученики чуть ли не с первого класса активно посещают кружки, «заточенные» на программирование (часто такие занятия проходят на территории самих школ). С другой — есть непосредственно уроки информатики, которые у большинства также ассоциируются с программированием.

Но преемственности не получается: кружки ориентированы в том числе на младших школьников, а информатику на уроках начинают изучать только в 6-м классе. Частники могут позволить себе постоянно обновлять материал, а школа такой гибкостью похвастаться не может. На кружках дети «играют в программирование», а в школе они погружаются и в теорию, и в практику по разным направлениям. Родители, которые хотят, чтобы их дети были с компьютером на «ты», не понимают: могут ли они рассчитывать в этом вопросе исключительно на информатику? Учат ли там программированию настолько хорошо, чтобы потом можно было легко учиться в вузе? Или без дополнительных занятий не обойтись?

Учителя, с которыми мы пообщались, считают, что подход к преподаванию предмета должен измениться в принципе. Сейчас в программе много «путаницы», и ученики зачастую не понимают, в чем конечная цель уроков. Вот что предлагают сделать педагоги, чтобы занятия стали более эффективными:

1. Разделить программу на базовую и профильную (чем раньше, тем лучше)

Это главное пожелание, которые мы услышали в разговорах с учителями. Они считают, что пора, наконец, перестать относиться к информатике как к стартовой площадке для профессии программиста. «Программистами не становятся, ими рождаются, а для большинства детей намного полезнее было бы научиться хорошо пользоваться компьютером и прикладными программами», — говорит Вероника, она преподает информатику в сельской школе Минской области.

Благодаря информатике дети в первую очередь должны научиться работать с текстом, обрабатывать звук, видео, графику. Родители могут сказать, что школьники это умеют и без уроков, но опыт учителей показывает обратное.

— Да, сегодня у детей масса гаджетов, школьники могут научить нас играть на смартфонах и компьютерах, еще — постить видео в социальных сетях. Но они абсолютно не владеют программами, которые могут пригодиться им в жизни, — рассказывает Елена, преподаватель минской гимназии с 20-летним стажем. — Когда я прошу шестиклассников набрать в текстовом редакторе сообщение, они осиливают за урок несколько предложений. То же самое с составлением таблиц в Exсel. А ведь это полезные навыки, которые нужны не только в работе, но и в повседневности.

Педагоги не отрицают, что с основами программирования нужно ознакомить всех детей, без исключения. Алгоритмическое мышление тренирует ум, обеспечивает межпредметную связь с той же математикой. Но, во-первых, алгоритмам надо учить не в 6−7 классах, это слишком сложно. А во-вторых — упор на программирование следует делать только тем детям, которые хотят связать с ним свое будущее. Разделение на профильную и базовую программы должно начинаться не в 10−11-м классах, как сейчас, а в 8-м.

— За год-два дети, настроенные на программирование, не успевают освоить предмет в той степени, которая необходима для дальнейшего обучения, — считает Елена. — Оторванность от университетских программ у нас действительно большая. Дети ошибочно считают: «Если я отлично решал задачи в школе, то я уже без пяти минут программист». Но когда они приходят в вуз и получают сложные алгоритмы, вот тогда наступает тревога и разочарование. Дети не справляются. Поэтому я убеждена, что программирование надо давать в большем, серьезном объеме на профильном уровне.

2. Начинать изучение информатики в начальной школе

Педагоги допускают, что предмет будет уместен уже в 3-м классе:

— Почему английский можно, а информатику нет? У нас все дети на переменах сидят в гаджетах, так что мешает изучать им 3D-графику, например? Это же неплохо для развития.

Мы уточнили, за счет чего можно выделить дополнительные часы в учебной программе. Один вариант — ввести «обязательный факультатив». Другой выглядит крамольно: поступиться такими предметами как «трудовое обучение» и «основы безопасности и жизнедеятельности».

— Этим навыкам должны обучать не столько в школе, сколько в семьях. Родители легко могут объяснить, почему нельзя оставлять плиту включенной, или показать, как прибивать полку. Но они вряд ли научат детей обрезать звук, видео или составлять таблицы.

3. Добавить предмету целостности

По мнению учителей, в информатике нет беспрерывной «нити» преподавания. Темы нередко подаются вразброс, и это не поддается логике.

— Преподаю информатику более 25 лет, — рассказывает Татьяна. — В начале пути это была грамотно построенная учебная программа. Но сейчас многое «вымыто». Нет целостности. Программирование разбито на маленькие куски в каждой параллели. Из-за этого учащиеся не понимают материал, не могут уловить смысл в его построении. Из программы ушли основные темы по теории логики. Нет графов. Нет теории по сетям. По битовой арифметике .

4. Убрать из учебников «парадоксы»

Учителя признают, что учебники по информатике переиздаются очень часто, и тем не менее их надо корректировать уже сейчас:

— Новые учебники красочные, в них больше примеров, однако встречаются несостыковки. Например, в учебнике за 8-й класс есть задания, которые предполагают определенные знания по математике. Но парадокс в том, что по математике в этом возрасте такие темы еще не проходят. Получается, что между предметами нет взаимосвязи. Непонятно, как такое возможно.

Также педагоги пожаловались на отсутствие выбора учебной литературы.

— В России есть целые комплексы по предмету: учебник, методики для учителя и для ребенка, проверочные и контрольные работы. У нас же — строго одна программа, один учебник и авторская группа, — говорит учитель информатики из минской школы Елена. Ее тезка и коллега из другой школы подтверждает: иногда учебники не помогают, а усложняют восприятие материала.

— Мне не нравится, как в них поданы темы по Pascal (язык программирования). Поэтому в своей работе я пользуюсь методическими материалами автора Овчинниковой. У нее все разложено по полочкам. Если бы я писала учебники, то излагала бы материал точно, как она.

— Учебники для профильных классов составлены очень хорошо, — считает Петр. — Остальные хотелось бы разнообразить материалом. Считаю, у нас действительно не хватает авторов, рынок очень узкий. Может, коллеги и не прочь разработать свою авторскую методику, но замучаются ее согласовывать: проще работать по накатанной.

5. Обеспечить учителей программами для обучения

Педагоги рассказывают, что у них возникают вопросы с использованием того или иного программного обеспечения:

— Все программы, которые предлагают использовать, — платные или условно-платные. Разве есть у школ возможность покупать пакеты дорогущих программ?

По словам учителей, им приходится искать продукт не совсем приемлемыми путями или использовать бесплатные. Но от них польза есть далеко не всегда:

— Учебники предлагают сопроводить тему определенной программой. Допустим, бесплатной. Но я элементарно не могут установить себе ее на компьютер по техническим причинам. А даже если бы и смогла, ничего бы не приобрела: коллеги говорят, что программа ни о чем. Так это же и понятно: бесплатный сыр только в мышеловке.

6. Заменить язык программирования

Дети, независимо от класса, учатся программировать на языке Pascal — достаточно устаревшем. Но проблема даже не в этом. Педагоги считают, что в программировании главное — научиться алгоритмическому мышлению, а сделать это можно посредством любого языка. Однако Pascal сложен для восприятия, он затрудняет усвоение алгоритмических конструкций:

«Когда я прихожу на урок и произношу слово „паскаль“, дети закатывают глаза и вздыхают, для них это уже как ругательное слово, — признается один из наших собеседников. — Для детей было бы хорошо перейти на Scratch, а для более старших — возможен Python».

— На Pascal можно научить программировать, но я не понимаю, почему он используется в профильных классах, — рассуждает Петр. — В России, например, дети обучаются нескольким языкам — современным и более доступным. И они предусмотрены в ЕГЭ.

7. «Освежить» прикладные программы

Впрочем, заменить следует не только язык, но и другие прикладные программы для изучения. Например, такие как Paint, PowerPoint. Если «солидный возраст» Pascal сам по себе роли не играет, то здесь вопрос новизны выходит на первый план. Учителя говорят, что за последние годы появились программы, которые дают более эффектный визуальный результат.

— Изучение Access вообще надо убрать, — это устаревшая программа, которая за отведенное количество часов ничего ученикам не дает, — говорит Татьяна, она в профессии уже 25 лет. — Flash- анимация на сегодняшний день тоже неактуальна. Ее давно пора заменить на что-то другое.

— Информатика, такая наука, которая должна меняться со скоростью звука. А я как начала 10 лет назад преподавать эти программы, так и продолжаю, — говорит одна из наших собеседниц.

11 марта в Минобразования сообщили хорошую новость: белорусские школьники привезли 8 дипломов с международной олимпиады по информатике в Республике Татарстан.

8. Нужны дополнительные часы на изучение алгоритмов

В начале 2000-х изучению алгоритмизации в чистом виде уделялось очень много внимания, рассказали нам учителя:

— Например, в 8-м классе на одном уроке мы проходили один цикл алгоритмов, на другом — закрепляли. Часов было достаточно, работали, не торопясь. Многие задачи, не только по информатике, но и математике, решались через рисование блок-схем. Сегодня в информатике блок-схемы отсутствуют в принципе, и это очень большое упущение. Визуализация очень важна: информация, полученная через графику, усваивается лучше, чем просто озвученная.

9. Необходимо больше уроков

На информатику отводится всего один час неделю. Учителя считают, что это крайне мало, и грустно шутят: дети приходят на уроки — и хорошо, если помнят имя-отчество учителя:

— За один час невозможно преподнести материал, как надо. Я должна рассказать тему, поставить цели, проверить и задать домашнюю работу и еще усадить детей за компьютеры. Причем по нормам СанПиНа ученики 9−11-х классов могут находиться перед монитором не более 20 минут, а 6−8-х классов — не более 10−15 минут. То есть 15 минут за компьютером в неделю — это просто смешно. Выучить программное обеспечение просто нереально. Неудивительно, что выходя из школы, ученики не владеют навыками по информатике.

Педагоги вспоминают времена, когда уроков было вдвое больше.

— Простой пример: раньше было 8 часов на графический редактор, 10 — на текстовый. Сейчас на эти программы отводится всего по 5 уроков в год, то есть чистой работы за компьютером получается чуть больше часа! На обработку звука нам выделили два урока, на видео — один. Эти темы проходят в 8-м классе и больше к ним не возвращаются. Дети сами недовольны: спрашивают, почему не проходим фотошоп, почему так мало отводится на работу с видео, аудио. Но мы следуем учебной программе. Вот и весь ответ.

А что бы вы изменили в изучении информатики в школе? Делитесь своим мнением в комментариях.

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