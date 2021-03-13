Германия и Франция вошли в десятку стран мира, где люди хотели бы работать 13.03.2021, 22:03

Рейтинг составлен по итогам опросов 209 тысяч человек из 109 стран мира.

Германия и Франция заняли 4-е и 9-е места соответственно в рейтинге стран мира, куда люди хотели бы переехать ради работы. Рейтинг составлен по итогам опросов 209 тысяч человек из 109 стран мира консалтинговой компанией BCG, пишет сайт euro-pulse.ru.

Лучшие страны для переезда по работе

1. Канада

2. США

3. Австралия

4. Германия

5. Великобритания

6. Япония

7. Швейцария

8. Сингапур

9. Франция

10. Новая Зеландия

Составители отметили, что в 2020 году на привлекательность той или иной страны сильно повлияла реакция ее властей на пандемию коронавируса COVID-19. Так, США, а также европейские страны, где длительное время был жесткий локдаун, потеряли позиции: впервые за историю рейтинга США опустились на 2-е место, уступив Канаде, а Испания и Италия покинули первую десятку. Зато опрошенные оценили меры, принятые в некоторых странах Юго-Восточной Азии: масштабное тестирование, жесткое отслеживание контактов зараженных и их изоляция. Благодаря этому Япония поднялась на 4 позиции, а Сингапур и Новая Зеландия попали в десятку.

В целом в 2020 году меньше людей хотели бы переехать ради работы, чем раньше. В 2014 году идея переезда казалась привлекательной 64% опрошенных, в 2018 году – 57%, а в 2020 только 50%.

Зато людей все больше привлекает удаленная работа на иностранного работодателя. 57% сказали, что хотели бы работать в таком режиме. Лучшими странами, где мог бы находиться «удаленный» работодатель, стали США, Австралия и Канада.

Недавно другой рейтинг оценил страны, где люди хотели бы жить, работая при этом удаленно. Возглавила этот рейтинг Канада, а Румыния вошла в топ-3.

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