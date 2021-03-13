Глава Минздрава Иордании ушел в отставку после ЧП из-за отключения кислорода в больнице 13.03.2021, 22:48

Он взял на себя моральную ответственность за инцидент.

Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал в отставку после гибели 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны. О своем решении министр сообщил на пресс-конференции в Аммане, сообщает агентство Анадолу (перевод - «Униан»).

Глава ведомства отметил, что взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.

О гибели 8 человек в госбольнице сообщил официальный иорданский телеканал «Аль-Мемлеке». В сообщении говорится, что состояние нескольких пациентов оценивалось как критическое. Причина отключения кислорода не приводится.

Премьер Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту.

Хасавне отметил, что расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Напомним, что на днях Владимир Мартов — заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) рассказал о катастрофической ситуации с кислородом в больнице в Витебске во время второй волны эпидемии коронавируса и нежеланием высшего руководства эту проблему решать.

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