BioNTech создала альянс для ликвидации дефицита COVID-вакцин в Европе 14.03.2021, 8:03

В альянс вошли 13 фармацевтических организаций.

Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки препаратов от коронавируса в Европе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В альянс вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой совместную задачу — произвести 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.

По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer.

В компании также подчеркнули, что новые экспортные ограничения, введенные ЕС, Великобританией и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство. Так, в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год.

13 марта компании AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС 10 млн доз вакцины из запланированных 40 млн в связи с экспортными ограничениями.

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