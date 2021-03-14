BioNTech создала альянс для ликвидации дефицита COVID-вакцин в Европе
- 14.03.2021, 8:03
В альянс вошли 13 фармацевтических организаций.
Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки препаратов от коронавируса в Европе.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В альянс вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой совместную задачу — произвести 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.
По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer.
В компании также подчеркнули, что новые экспортные ограничения, введенные ЕС, Великобританией и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.
В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство. Так, в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год.
13 марта компании AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС 10 млн доз вакцины из запланированных 40 млн в связи с экспортными ограничениями.