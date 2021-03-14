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«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»

  • 14.03.2021, 8:11
«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»

Мощное видео о белорусской Революции.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видеоподборку своих читателей с сильными моментами белорусской Революции:

— Друзья! Спасибо Вам всем, кто продолжает борьбу!

Борьбу за наших героев, томящихся в тюрьмах, борьбу против синелапого узурпатора, борьбу за лучшее будущее Беларуси!

Спасибо за вашу смелость, за волю к сопротивлению, за слова поддержки.

Против режима восстало всё беларусское общество, от пенсионеров до студентов!

Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!

Пока мы выходим защищать и бороться за свое, Беларусь - жыве!

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