закрыть
14 марта 2021, воскресенье, 8:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы пришли на съемки юмористического проекта ТНТ в бело-красно-белой одежде

  • 14.03.2021, 8:25
Белорусы пришли на съемки юмористического проекта ТНТ в бело-красно-белой одежде

И попали в финал!

Белорусская команда «Минские», которая выступает в жанре импровизационной комедии, прошла в финал второго сезона юмористического проекта телеканала ТНТ «Импровизация. Команды». Место в финале парни обеспечили себе победой над «Курскими» со счетом 56:67, выпуск можно посмотреть тут. На съемку белорусы пришли в одежде белых и красных цветов, сообщает tut.by.

«Минские» — действующий чемпион проекта «Импровизация. Команды». В первом сезоне нового шоу они не только прошли в финал, но и завоевали победу. Но на этом парни решили не останавливаться и пришли играть во второй сезон проекта. За команду выступают Сергей Шевелев, Максим Заяц, Сергей Горох и Артем Гаус.

Ко всему прочему, парни принимали участие в съемках в одежде белых и красных цветов. БЧБ есть и на главной фотографии профиля аккаунта команды в Instagram.

«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в 2020-м году, сейчас идет второй сезон.

Напомним, что у минской команды есть YouTube-канал Improv Minsk, где они выпускают шоу «На репите». Там парни придумывают смешные подводки к коротким видео. На данный момент вышло восемь выпусков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судьба Мастера
Судьба Мастера Леонид Невзлин
Мы должны им победу
Мы должны им победу Ирина Халип
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі Сяргей Законнікаў