Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами
- 14.03.2021, 8:36
Специалисты изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.
Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News.
Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.
Специалисты из Смитсоновского Национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.
"Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов, если взглянуть на них", — заявила палеобиолог Мэри Дрозер из Калифорнийского университета в Риверсайде.
Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком.
"Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы", — считают авторы исследования.