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Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами

  • 14.03.2021, 8:36
Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами

Специалисты изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.

Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News.

Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.

Специалисты из Смитсоновского Национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.

"Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов, если взглянуть на них", — заявила палеобиолог Мэри Дрозер из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком.

"Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы", — считают авторы исследования.


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