Ситуация крайне неопределенная: прогноз курса рубля на следующую неделю Владимир Тарасов, «Белрынок»

14.03.2021, 8:47

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Фото: tut.by

Многое в Беларуси зависит от поведения тех, кто покупает валюту.

В связи с завершением налогового периода в РБ, можно ожидать снижения курса доллара на БВФБ примерно на 0,5% в случае, если будут осуществлены покупки валюты предприятиями, как это было в феврале, и на величину около 1-1,5%, если таких покупок не будет. В понедельник 15 марта возможно ослабление доллара на величину до 0,5%.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже уменьшился примерно в соответствие с прогнозом: на 0,7% – до 2,5933 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс европейской валюты опустился на 0,8%, достигнув 12 марта 3,0956 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля на БВФБ поднялся за неделю на 0,5% – до 3,5259 белорусского рубля за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась за неделю на 0,1%. А объем биржевых торгов валютами в среднем за день опустился до 81,8 млн. рублей со 118,2 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

В целом новости, появляющиеся на прошедшей неделе, были благоприятными для белорусского рубля.

В частности, это состояние внешней торговли РБ. По данным Национального банка РБ, экспорт товаров (в ценах ФОБ) в январе текущего года превысил экспорт в январе 2020 года на 19,4% и достиг 2,37 млрд. долларов. При этом импорт товаров также вырос, но только на 10,9%, достигнув 2,27 млрд. долларов. В результате сальдо внешней торговли товарами в январе составило 100,2 млн. долларов против минус 61,2 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.

Это очень хороший результат по белорусским меркам. Более того, это не случайность. Ухудшение внешней торговли РБ в прошлом году во многом объясняется ухудшением политических и экономических контактов с Россией, а также падением цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Теперь эти причины устранены, что и дало эффект.

В целом сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ достигло 425,4 млн. долларов против 261,8 млн. долларов год назад.

Хорошие новости на прошедшей неделе пришли из Москвы, где Государственная дума ратифицировала протокол о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении правительству РБ государственного кредита для строительства АС. Дата начала погашения основного долга перенесена с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. А вместо смешанной процентной ставки по кредиту установлена фиксированная ставка в размере 3,3% годовых.

Кроме того, стало известно, что по состоянию на 1 марта текущего года, из российского кредита в объеме 10 млрд. долларов, выделенного правительством РФ на строительство атомной станции в РБ, использованы только 4,7 млрд. долларов, а в целом на строительство будет потрачено около 6 млрд. долларов. Это означает, что в текущем году РБ не придется искать средства на погашение данного кредита.

Правление Национального банка РБ 12 марта приняло решение о сохранении ставки рефинансирования банка на прежнем уровне (7,75% годовых). Это было сделано, несмотря на рост инфляции выше этого уровня. В феврале потребительские цены на товары и услуги увеличились на 8,7%, что намного превысило прогнозы.

В Нацбанке на этот раз не стали обосновывать свое решение, но подчеркнули, что в целях ограничения инфляции банк принял ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы. Нацбанк также продлил срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности в белорусских банках.

Но столь хорошие новости не гарантируют значительного укрепления белорусского рубля, даже несмотря на то, что на текущей неделе белорусские предприятия будут продавать валюту в целях получения рублей, необходимых им для уплаты налогов. Так, в середине февраля стоимость валютной корзины сохраняла стабильность в период налоговых платежей, что помешало снижению курса доллара. Нацбанк не комментировал это событие, но сообщил в начале марта, что в феврале некоторые предприятия скупали валюту в целях перевода своей валютной задолженности в рублевую. Возможно, в ходе этой скупки и была каким-то образом зафиксирована стоимость корзины.

Произойдут ли подобные события на текущей неделе или нет, неизвестно. Если скупка валюты будет осуществлена, то можно ожидать, что стоимость валютной корзины будет зафиксирована как и в феврале, или же снизится всего на 0-0,5%. В противном случае возможно значительное превышение предложения валюты над спросом (так как на предыдущей неделе объемы торгов валютами были невелики), что может привести к снижению стоимости валютной корзины примерно на 1%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

На прошедшей неделе в США был наконец-то утвержден Конгрессом и подписан президентом Джоном Байденом план мер по поддержке американской экономики в размере 1,9 трлн. долларов. Из них около 1 трлн. долларов будет направлено на поддержку непосредственно физических лиц. Граждане страны, в частности, получат по 1,4 тыс. долларов в виде разовой выплаты.

В то же время, и в евросоюзе увеличивается финансовая поддержка экономики. Управляющий совет Европейского Центробанка 11 марта сообщил о намерении увеличить во II квартале 2021 года темпов покупок облигаций в рамках программы PEPP. Это оказывает понижающее воздействие на ставки по облигациям в евро, что ослабляет европейскую валюту.

В свою очередь, ФРС США может ослабить доллар. Это произойдет в том случае, если на заседании 16-17 марта ФРС сообщит о намерении продолжить мягкую денежную политику еще долгое время, несмотря на рост инфляции, и увеличение процентов по казначейским облигациям. По крайней мере, именно такие заявления делал глава ФРС Джером Пауэлл в недавнее время.

Однако не исключено, что он поменяет свое мнение под влиянием положительных новостей по экономике США, которой может грозить перегрев. Так, индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, в марте увеличился до 83 с 76,8 в феврале. Рост намного превысил прогноз. В то же время, годовые инфляционные ожидания упали до 3,1% с 3,3% в феврале. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 1,6% и приблизилась к годовым максимумам, достигнутым на предыдущей неделе.

Таким образом, ситуация выглядит неопределенной, и существует вероятность роста курса евро примерно на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

В России, как и в Беларуси, темпы роста цен намного превышают прогноз, что заставляет Банк России задумываться о повышении своей ключевой ставки, которая составляет в настоящее время 4,25%. Вопрос об этом будет рассматриваться на заседании Управляющего совета российского ЦБ 19 марта.

На возможность увеличения ставки указывает заявление заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина о том, что в связи с ускорением инфляции, ЦБ может рассмотреть нормализацию денежно-кредитной политики в более сжатые сроки. Инфляция на 9 марта 2021 года составила 5,79%.

Если ЦБ склонится к началу цикла повышения ставок, то это может привести к ослаблению российского рубля против доллара, так как иностранные инвесторы могут начать распродажу российских ОФЗ.

В то же время, пока рубль получает поддержку от роста цен на нефть на мировом рынке, а также от ослабления угрозы применения серьезных экономических санкций со стороны США. Данные факторы привели на прошедшей неделе к снижению курса доллара на Московской бирже ниже 74 рублей. Укрепление рубля пытаются предотвратить российские Минфин и ЦБ, которые увеличили объемы приобретения валюты.

Действие данных факторов пока сохраняется, поэтому на текущей неделе возможно снижение курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0,5%. Но это если Банк России не намекнет на повышение ставки.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Ситуация на валютном рынке на текущей неделе выглядит крайне неопределенной. Если, как в феврале какие-то предприятия будут скупать валюту, это может привести к стабильности курса доллара на БВФБ или снижению на доли процента. Если же этого не произойдет, доллар может подешеветь примерно на 1-1,5%.

Прогноз на вторник 15 марта

На Московской бирже курс доллара во второй половине пятницы 12 марта снизился примерно на 0,4% – до 73,33 рубля.

В то же время курс европейской валюты на рынке форекс поднялся примерно на 0,5% – до 1,1961 доллара за евро.

В связи с такой динамикой можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 15 марта курс доллара опуститься на доли процента.

Владимир Тарасов, «Белрынок»

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