Турция приготовила для России «плавучий сюрприз» в Черном море 1 14.03.2021, 9:06

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На его борту будут размещены ударные БПЛА типа Bayraktar.

Министерство обороны Турции решило разработать для ВМС плавучий носитель ударных беспилотных летательных аппаратов. Носитель планируется создать на базе строящегося универсального десантного корабля «Анадолу». Работы по конвертации корабля и созданию палубного ударного беспилотника планируется завершить в течение года, пишет Telegram-канал «Авиадиспетчер».

При длине 232 метра и ширине 32 метра десантный корабль имеет водоизмещение 27,1 тысячи тонн. Изначальный проект предполагал базирование на «Анадолу» 14 ударных и многоцелевых вертолетов и двух беспилотников самолетного типа Anka или Bayraktar. Затем на корабле планировали разместить самолеты F-35, что невозможно сейчас из-за санкций.

Теперь рассматривается разработки палубного ударного беспилотника Bayraktar TB3. Он будет создан на базе Bayrakter TB2, получит увеличенные размеры, складное крыло и усиленное шасси. Предполагается, что «Анадолу» сможет нести от 30 до 50 беспилотников, десять из которых можно будет одновременно задействовать в боевых операциях.

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