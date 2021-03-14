«В Следственном комитете идут брожения против Лукашенко» 5 14.03.2021, 9:55

6,484

Таракан пытается скрыть свою неуверенность в лояльности силового блока.

Лукашенко совершил очередные кадровые перестановки. Новые заместители — у министра обороны, поменялись главы Следственного комитета (СК) и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Эксперты констатируют, что таким образом правитель пытается скрыть свою неуверенность в силовом блоке. Главными критериями при назначении стали чекистское прошлое и личная «преданность», пишет «Независимая газета».

В четверг Лукашенко назначил 10 новых руководителей министерств и ведомств, еще 14 человек – согласовал. В отставку отправлен председатель Следственного комитета Иван Носкевич, который возглавлял его с 2015 года. Его место занял Дмитрий Горa. В СК он пришел с поста заместителя генерального прокурора, однако до этого 26 лет проработал в структурах КГБ.

Новым министром по чрезвычайным ситуациям назначен выходец из силовых структур Вадим Синявский. До этого он возглавлял милицию Гродненской области. Перестановки в Министерстве обороны — в основном внутренние. Виктор Гулевич, который командовал войсками Западного оперативного командования, стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил – первым заместителем министра обороны. На его предыдущее место назначен Игорь Демиденко. Прежде – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил. Еще один новый заместитель министра обороны – Андрей Жук. До назначения он командовал войсками Северо-западного оперативного командования. Теперь его место занял Александр Науменко, который покинул пост начальника Минского суворовского училища.

В экспертной среде в последнее время велись разговоры о том, что в Следственном комитете идут некие брожения, что там есть несогласные с политикой власти, что оттуда доносились предложения дать ход делам по преступлениям силовиков против мирного населения и доказательная база для этого собрана. Даже высказывались предположения, что СК может быть расформирован.

«Возможно, дело не в революционности, а в том, что там, видимо, было достаточно много крепких профессионалов, у которых есть все-таки понятие о профессиональной этике. Когда им пришлось столкнуться с какими-то неправедными установками (с самого верха звучало, что иногда не до законов), в комитете, возможно, было какие-то брожение», – предположил политический обозреватель Александр Класковский.

Замена руководителя СК может быть связана с этими «брожениями». «Видимо, поэтому Лукашенко решил поменять руководителя СК, поставить человека, который, по его разумению, наведет порядок и не допустит никаких шатаний», – полагает Александр Класковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».