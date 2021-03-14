«Цену поставил от балды!»: какие машины и в каком состоянии продают белорусам 14.03.2021, 9:59

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Иллюстрационное фото

Репортаж из райцентра Минской области.

Журналисты издания av.by отправились в небольшой городок Крупки, чтобы продиагностировать самые дорогие предложения белорусов на «вторичке». Опять-таки тех, кто согласился на осмотр. Как это обычно бывает, некоторые люди не выходят на связь или не могут показать машину, а иногда и вовсе «выбывают» из нашего списка на полпути. Помогать же в этом деле нам будут автоподборщики из Selectcar. Так есть ли смысл ехать за 120 километров от Минска?

Audi с контрактным мотором и ценой «от балды»

За эту Audi Q7 2010 года изначально просили $22 500. Мотор — тот самый трехлитровый «дизель», честный «автомат». Пробег — почти 200 тысяч километров. В объявлении ничего необычного, классика жанра. Как и многие продавцы, владелец кроссовера указал, что машина в «отличном состоянии и полностью обслужена». К слову, ее цена на сайте после нашей проверки снизилась на полторы тысячи долларов — и, поверьте, оснований для торга было достаточно.

Кстати, автомобиль ввезен из России в 2014-м, а нынешний хозяин передвигается на Audi меньше года. Причина столь скорой продажи — необходимость решить квартирный вопрос. Сразу щупаем кузов толщиномером. Возраст машины уже более 10 лет, поэтому предсказуемо обнаруживаем крашеные элементы.

— А это капот, переднее правое крыло, на что указывает не только толщина ЛКП, но и скрученная резьба на болтах. Также крашены задние двери и левая арка. Переднее правое крыло стоит не по зазорам со стойкой.

Мужчина не отрицает, что кузов имеет окрасы, однако это делалось еще в России, где у Q7 по базе значится всего один владелец. А как обстоят дела по технической части?

— Менял передние тормозные диски, колодки по кругу. Коробка обслужена на 185 тысячах км, на колеса «обуты» новые зимние шины. Из «косяков» — лобовое стекло треснуло из-за того, что включал Webasto, чтобы оно быстро оттаяло. В минус 27 градусов этой зимой машина не завелась: нужно менять аккумулятор. Хотя я думаю, что до осени можно поездить и так. А еще у меня «закипел» двигатель, поэтому я заменил его на другой, «бэушный», с пробегом 54 тыс. км, который привез из Польши за $2 500. Честно скажу: цену выставил от балды…

— Надо ее корректировать в меньшую сторону, до $17-18 тысяч…

— Это маловато. Если будет 21 000 долларов, готов разговаривать.

— Уверен, при более настойчивом торге удастся сбросить цену и до двадцатки. Нюансов по авто хватает: слабенькая АКБ, лобовое стекло уже менялось, а сейчас предстоит его замена из-за трещины. Кроме того, половина кузова крашена, имеются износ салона, в частности кулисы КПП, подтеки масла по левой стороне ДВС и ошибки по многим электронным блокам. Слабые места данной модели — теплообменник, электроника, кузов.

Свежачок из Европы

Вторую машину, Citroen C4 Grand Picasso, ввезли в Беларусь из Европы еще в 2018-м, то есть до того, как ввели льготную растаможку. Это семиместный минивэн 2015 года, оснащенный 1,6-литровым дизельным мотором и МКПП. Пробег — 205 тысяч км.

Обладатель автомобиля уверяет, что никаких вложений не требуется. Нужно лишь переоформить авто — и можно долго и счастливо ездить. Плюсом к карме этой машины станет богатая комплектация с LED-фонарями, цветными экранами, панорамой, массажем кресел, камерой заднего вида, навигацией и прочими «плюшками».

Кое-какие мелкие дефекты обнаружились сразу при внешнем осмотре. Например, трещина на бампере и запотевшая оптика.

Про обслуживание минивэна за 60 000 километров пробега по Беларуси узнаем после изучения бумажек, вырванных из блокнота. Там указано и про обновление комплекта ГРМ на 160 тысячах км, и про неоднократные замены масла, фильтров и так далее. Верить или нет этим записям — дело сугубо личное.

Цена на старте указана $13 000, однако владелец подчеркивает: в зависимости от торга можно забрать и колеса (а их всего 6 штук — два зимних и летний комплект). В идеале взять в нагрузку еще «запаску» и присадку для сажевого фильтра — тогда стоимость упадет до $12 800. Гулять так гулять?

— Отметим хорошее состояние салона. Кузов почти полностью в родном ЛКП — только передняя правая дверь имеет косметический окрас вторым слоем. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков. Единственное замечание — на патрубке в районе турбины виднеется масляное запотевание, что допустимо для подобного километража. Есть вопросы по электронике. В целом сохранность и комплектация дизельного минивэна порадовали, но и торг небольшой — в пределах 200 долларов. Хотя хозяин машины не скупится на подарки.

BMW в «родне» с пробегом… 586 тысяч км!

От возрастной «пятерки» BMW Е60 можно ожидать чего угодно: тарахтящего мотора, доезжающей свои последние километры коробки и даже темной истории. Сразу скажем: продавец начал удивлять нас с первых секунд осмотра.

Во-первых, мужчина владеет баварским седаном последние 10 лет (он сам привез его из Германии в далеком 2011 году). И техпаспорт с отметкой таможни, и проверка по VIN подтверждают — это чистая правда.

Однако это еще не все. Сколько, говорите, пробег? Больше 500 000 км? Если быть точным, то 586 тыс. км! Похоже, белорус не стесняется больших цифр на одометре и хочет выручить за «пятерку» 2004 года с дизельным двигателем объемом 2,5 литра, АКПП и честным километражем $9 200. В интернете разброс цен на них колеблется от 7,5 до 13 тыс. долларов. Давайте смотреть, что предлагают по среднерыночной стоимости.

— Покупал седан с пробегом 217 000 км. Не вижу смысла его корректировать — проверить данные по компьютеру не составит труда. Сейчас выскакивает ошибка по датчику колодок ручника, не работают передний парктроник, кнопка в багажнике. Подушка безопасности «горит» из-за того, что снимал магнитолу. Масло меняю каждые 10–12 тысяч км. Скажу откровенно: в прошлом году в первый раз обновил большие рычаги подвески, а когда коробка начала немного дергаться, заменил поддон и масло. Сейчас АКПП функционирует без нареканий.

— Впервые вижу BMW Е60, можно сказать, полностью в родном ЛКП, разве что водительская дверь имеет вторичный окрас в пределах 200 микрон. Однако возраст берет свое. Это надо признать. По кузову ожидаемо много царапин, потертостей, вздутий краски, «жучков». Вдобавок к этому помутневшие фары… В салоне налицо износ руля, кулисы КПП, дверных карт, а также потрескавшаяся кожа сидений. Но по-другому быть и не может.

— Не скажу, что спешу с продажей. Есть у меня на замену Renault Talisman свежего года выпуска и с пробегом 84 тыс. км, но в будущем хотелось бы снова пересесть на BMW. Вместе с машиной отдам летние колеса с 17-дюймовыми дисками. Так что предлагайте цену, а я подумаю.

— Машина, конечно, нас поразила: 10 лет в одних руках, с оригинальным пробегом и в родной краске. Само собой, без изъянов не обошлось: виднеется масляный налет на патрубке интеркулера, а еще «сопливит» из-под клапанной крышки. Помимо кузовных дефектов и износа салона, «закусывает» руль, хватает ошибок в том числе и по электрике. Чаще всего в данной модели выходят из строя рулевая рейка, плюсовой провод, электрика. К удивлению, седан едет неплохо, разгоняется резво, коробка не пинается. Это пример того, когда нужно идти на компромиссы: хотите, чтобы «не бита, не крашена», — пожалуйста, получайте. Хотите честный пробег — будьте готовы к нюансам и дальнейшим вложениям. Цена может быть интересной? Например, 7 тысяч долларов?

— За эти деньги вы найдете Е39 с перекрашенным кузовом. Вот если бы я ее подготовил… Пока что готов согласиться на $8 700.

Можете не искать — все работает! Даже сколов на капоте нет

А вот к Hyundai Accent, похоже, придраться будет сложно. На это, по крайней мере, намекают исходные данные: 2018 год выпуска, автомобиль еще на гарантии, а пробег — 51 тыс. км. Смущает лишь ряд моментов. Во-первых, цена — $12 500. Именно столько просят за версию с 1,6-литровым мотором и МКПП, хотя за эту сумму удастся найти вариант на «автомате».

Во-вторых, поначалу продавец вел себя так, будто расставаться с «Акцентом» ему не очень-то и хотелось. А ведь какого-то «криминала» обнаружено не было. Сервисной книги в наличии не оказалось, но мужчина готов к проверкам у официального дилера.

— Авто на гарантии — осталось два года или 50 тысяч км пробега. Можете не искать — все работает, даже сколов на капоте нет. Лишь в одном месте небольшая притертость. По каско перекрашивались два бампера, но вы этого не увидите. Комплект летней и почти новой резины отдам в подарок. Подразумевается ли торг? Я не против детальной проверки на СТО, но пока рассчитывайте на $12 000.

Автоподборщик подтвердил, что реальность совпала с нашими ожиданиями: к состоянию подкопаться действительно сложно, кузов не крашен, двигатель работает без нареканий. Разве что нужно сделать химчистку салона. Ну и стоимость подержанного Accent на «механике» (даже с учетом торга) все же кусается…

Со следами ДТП

А вот Hyundai ix35 2010 года (1,7-литровый «дизель», МКПП), который пробежал 199 тысяч километров. Это кроссовер словацкой сборки. Говорят, за машиной пристально следили. За последние 10 000 км обновили цепь ГРМ и сцепление, а под замену просятся лишь задние тормозные колодки и диски. В остальном — по мотору, коробке и кузову — проблем нет. Но не спешите доставать денежки: все не так радужно, как казалось на первый взгляд…

При внешнем осмотре обнаружилась шпатлевка на стойке и крыле в задней левой части кузова, куда, собственно, и пришелся удар.

— Крашен также проем, даже отсутствуют точки на сварном шве — настолько серьезная авария случилась с машиной в прошлом. Плохо то, что это несущий элемент кузова. Уже по одному этому критерию мы не можем рекомендовать такой автомобиль к покупке.

Вдобавок к этому салон имеет следы износа: потрескавшиеся сиденья, стертый руль (при озвученном пробеге в районе 200 тысяч км). Слабое место — это кузов. С торгом ситуация следующая: продавец двигается на 700 долларов (изначально заявлено $10 700).

— Из всех осмотренных сегодня машин самой интересной по сочетанию цены и качества можно считать Citroen C4 Grand Picasso. В остальных случаях возникали вопросы (это касается и состояния, и завышенной стоимости). Вывод такой: поездки по регионам — отнюдь не панацея от всех бед. Там точно так же, как и в столице, надо все тщательно проверять. Причем не только кузов, мотор и коробку, но и все электрические блоки, ходовую часть. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от приобретения проблемного экземпляра и дорогостоящих вложений в ремонт.

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