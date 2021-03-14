закрыть
14 марта 2021, воскресенье, 10:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Запуск российской ракеты «Протон-М» не взялась страховать ни одна компания

2
  • 14.03.2021, 10:33
  • 1,820
Запуск российской ракеты «Протон-М» не взялась страховать ни одна компания
Иллюстрационное фото

Риски провала слишком велики.

В ходе тендера на страхование рисков при запуске ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» заявку не подала ни одна компания, сообщает ghall.com.ua.

Согласно материалам на сайте госзакупок, где разместили тендер, стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей.

Однако в итоге закупку признали несостоявшейся, так как страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — отмечалось в сведениях о закупке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судьба Мастера
Судьба Мастера Леонид Невзлин
Мы должны им победу
Мы должны им победу Ирина Халип
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі Сяргей Законнікаў