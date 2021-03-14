Ученые раскрыли древнюю тайну самой большой реки Азии 14.03.2021, 11:22

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Исследователи из Китая и Нидерландов пролили свет на загадку, которая более ста лет был предметом споров.

Споры о возрасте реки Янцзы продолжаются более ста лет. Известно, что формирование рек юго-восточной части Гималайско-Тибетского нагорья связано с изменениями ландшафта в Юго-Восточной Азии. То же самое касается Янцзы, которая берет начало на Гималайско-Тибетском плато. Поэтому отчасти доводы о возрасте реки строятся на времени ее прорыва через так называемый район Трех ущелий, где она протекает и в наши дни. Однако в древности верховья реки стремили свои воды на восток, а не на юг, пишет naked-science.ru.

Чтобы понять, как именно вела себя река, куда текла и когда сформировалась, ученые из Университета Сунь Ят-Сен, Китайского университета наук о Земле и Университета Амстердама (Нидерланды) проанализировали образцы отложений обломочного мусковита и калиевого полевого шпата, собранные в нижнем течении Янцзы, близ китайского города Нанкина. Они датируются ранним и средним миоценом. Затем специалисты собрали образцы в верховьях реки. Выяснилось, что «нижние» и «верхние» образцы материала различаются.

По мнению авторов, это указывает на то, что нынешняя верхняя часть реки не впадала в нижнюю. Также ученым удалось определить, что Янцзы, вероятно, сформировалась между поздним миоценом и плиоценом — в период между десятью и тремя миллионами лет назад. Впрочем, вопросы еще остаются. Так, сегодня большая часть наносов с восточной окраины Тибетского нагорья смывается в нижнюю часть реки из-за быстрых темпов эрозии в этой части нагорья. Но были ли темпы такими же в позднем миоцене — неясно. Не исключено, что в тот период местные горы были более устойчивы к эрозии, чем сейчас.

Поэтому в нижних отложениях Янцзы ученые и не нашли того же материала, что есть у ее основания. Между тем кое-что о темпах эрозии Тибетского нагорья все-таки известно: оно испытало несколько фаз этого процесса, который начался около 66 миллионов лет назад. Поэтому, вероятно, эрозия имела место и во времена формирования Янцзы.