После заделки трещин на российском сегменте МКС снова обнаружили утечку воздуха 11 14.03.2021, 11:32

2,204

Иллюстрационное фото

Предпринятые меры не дали ожидаемого результата.

По словам космонавта Сергея Рыжикова, на российском сегменте Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Предпринятые ранее меры, насколько можно судить, не дали ожидаемого результата, сообщает naked-science.ru.

Давление в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС продолжает снижаться. Об этом космонавт Сергей Рыжиков сообщил во время переговоров с Центром управления полетами. По его словам, давление в промежуточной камере утром в субботу составляло 678 миллиметров ртутного столба. Хотя в пятницу оно равнялось 730 миллиметрам ртутного столба.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели работы в модуле «Звезда», где ранее выявили возможные места негерметичности. Работы согласовали со специалистами NASA.

Рыжиков нанес несколько слоев герметика и установил накладку на одну из трещин. В этот вторник члены экипажа российского сегмента МКС начали работу над еще одной выявленной трещиной. В четверг в РКК «Энергия» сообщили о завершении ремонтно-восстановительных работ на корпусе «Звезды».

За последние месяцы российский сегмент МКС часто сталкивается с разного рода техническими проблемами. Они касаются не только утечки воздуха. Так, в январе стало известно о выходе из строя системы кондиционирования воздуха СКВ-2 (вторая такая система продолжила работу в штатном режиме).

Октябрь запомнился инцидентом с задымлением аппаратуры, которое произошло при проведении эксперимента «Константа». Источник проблемы крылся в блоке управления экспериментом.

В обоих случаях угрозы для жизни и здоровья космонавтов не было, однако они в очередной раз породили дискуссии о будущем российского сегмента МКС. Напомним, сейчас оно в значительной мере связано с новым модулем «Наука», который после многочисленных переносов сроков хотят запустить к станции в июле 2021 года. Ресурс модуля обеспечит российскому сегменту существование до 2030 года.

С другой стороны, нет никаких гарантий, что саму станцию будут эксплуатировать так долго. Сейчас американцы и их партнеры работают над проектом условной альтернативы МКС — лунной орбитальной станции Gateway, которую видят одним из инструментов для высадки астронавтов на поверхность Луны. В разное время Россия и США вели переговоры о совместном строительстве новой станции, однако теперь, насколько можно судить, они зашли в тупик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».