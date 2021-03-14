«Увольняя таких икон, как Мрочек и Мартов, система ускоряет отъезд врачей из Беларуси» 1 14.03.2021, 11:43

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Отток кадров из сферы здравоохранения растет гигантскими темпами.

В Беларуси публикуются данные о чистом притоке и оттоке рабочих различных сфер. Сравнив его, можно увидеть, какие ветви в упадке, а какие растут. «Наша Нива» изучила графу «здравоохранение» как одну из фундаментальных для государства.

Реальность печальна. По официальным данным, только за январь 2021 года чистый отток кадров из сферы здравоохранения составил 724 человека.

Если заглянуть еще на сайт Государственной службы занятости, то по состоянию на 10 марта там 4335 вакансий доктора (+162 с февраля), 1736 вакансий санитаров и 2919 вакансий медицинских сестер.

Отследив динамику за последние несколько лет, получается, что Беларусь теряет медиков на чистой основе с 2016 года.

До 2016-го тоже были годы с чистым оттоком, но они кое-где компенсировались годами с чистым притоком. А вот с 2016-го как прорвало.

Постепенно, постепенно, и в 2019-м страна потеряла уже более 400 специалистов, в 2020-м около того, а 2021 уже побил все рекорды.

С 2021 годом все понятно. Мы уже неоднократно описывали масштабы оттока медиков.

Но мы попытались понять, почему 2019 стал переломным, когда медики начали бежать рекордными темпами.

После разговоров со специалистами вырисовываются такие основные причины:

— В 2019 Польша и Германия упростили процедуру подтверждения медицинских дипломов стран, не входящих в Евросоюз.

— Рекордное количество абитуриентов, поступавших в медицинские вузы в 2010 году, оказались «свободными» в 2019-м после окончания всех стадий учебы.

— В 2019 изменилась система начисления зарплат, премий и учета рабочего времени, в результате чего многие потеряли в деньгах.

Об этом нам сказали несколько медиков, с которыми мы поговорили.

Репрессированные преподаватели БГМУ добавляют к причинам массового ухода тот факт, что зарплаты медиков выглядят мизерными, и многие выпускники начинают искать лучшей доли сразу, как только это становится возможным.

Это справедливый аргумент. Стоит взглянуть в официальную статистику зарплат — промышленность обгоняет медицину на 20-30%. При том что очень часто промышленность — такая же дотационная сфера, как и медицина.

Доходит до абсурда: в июле 2020 года директор Белорусского металлургического завода хвастался 1400 рублями средней зарплаты на предприятии. Как потом стало известно, это не заработанные, а полностью кредитные деньги. В это же время средняя зарплата медиков по стране была 1177 рублей, даже с учетом выплат в связи з коронавирусом.

Что с этим всем делать, решительно не понятно. Нет никаких признаков, что отток медиков прекратится.

«Нагрузка увеличивается, статус падает. Многих репрессировали, многие плюнут и уедут», — говорят «Нашей Ниве» медики и добавляют, что увольняя таких икон профессии, как Мартов и Мрочек, система подталкивает к отъезду тех, кто раньше откладывал его.

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