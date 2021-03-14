Жизнь без короны 14.03.2021, 11:58

Израиль первым в мире вступает в новую реальность, где прививочный паспорт — залог свободы.

Привив от COVID-19 большую часть населения, Израиль первым вступил в новую реальность, где свобода — достояние исключительно вакцинированных граждан с прививочным паспортом в кармане, пишет «Новое время».

Второй уикенд марта Карина Вайнер, руководитель отдела по работе с партнерами в медицинском центре Хадасса в Иерусалиме, решила провести на одном из израильских курортов. Для заселения в отель она заранее получила зеленый паспорт.

Этот документ — вовсе не бумажное подтверждение гражданства, а электронное свидетельство о вакцинации против COVID-19. Такие в Израиле начали выдавать 21 февраля, предоставив их обладателям исключительное право посещать открывшиеся в тот же день отели, спортзалы и другие места для досуга.

«Благодаря вакцинации Израиль начинает возвращаться к нормальной жизни», — довольна нововведениями израильтянка.

Ее страна уже обеспечила полным курсом генной вакцины Pfizer-BioNTech 3,7 млн граждан, еще 1,3 млн получили первую из двух доз. В итоге 9‑миллионное государство вырвалось в мировые лидеры по охвату населения прививками и уже пожинает плоды стремительной вакцинации. По данным Министерства здравоохранения Израиля, в стране заметно сократилось число серьезных случаев заболевания COVID-19 среди людей в возрасте 60 лет и старше. А среднее значение общей заболеваемости снизилось с 6,5 тыс. в день в конце января до 3,5 тыс. в конце февраля.

Израиль начал вакцинировать граждан от коронавируса в декабре 2020 года, отдавая приоритет людям старше 60 лет и медицинским работникам, а позднее предложил уколы всем желающим. Теперь здесь начался новый этап: полностью привитым израильтянам, а также переболевшим COVID-19 и сохранившим антитела минздрав выдает зеленые паспорта с шестимесячным сроком действия, что позволяет правительству постепенно смягчать карантинные ограничения.

Уже сегодня обладатели свидетельств о вакцинации могут свободно посещать спортзалы, бассейны, отели, театры, концертные площадки, а также внутренние залы кафе и ресторанов. Все эти учреждения закрыты для непривитых граждан, а заведения общепита обслуживают их только на открытых террасах. Кроме того, вакцинированным израильтянам разрешено беспрепятственно покидать страну, тогда как остальные обязаны подавать заявку на выезд и ждать одобрения Комиссии по исключительным случаям.

К опыту Израиля присматриваются другие государства: Великобритания, Япония и страны Европейского союза обсуждают перспективу введения паспортов вакцинации. Вот и канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что в ЕС сертификаты о вакцинации могут появиться уже этим летом. Однако зона их применения остается под вопросом.

«Израильская инициатива несет пользу всему миру, обеспечивая пилотные испытания формата паспорта [вакцинации] и опыт, на котором можно учиться», — считает Илан Кельман, профессор кафедры стихийных бедствий и здоровья в Университетском колледже Лондона.

Эта система помогает израильтянам открывать страну и поддерживать бизнес, не подвергая людей риску заболеть коронавирусом, констатирует эксперт. И тут же предупреждает: с паспортами вакцинации связан целый ряд рисков, включая конфиденциальность, безопасность, точность, доступность, а также согласованность между юрисдикциями и возможностями таких документов. И управление этими рисками требует взвешенных мер и качественного менеджмента.

Время надежд

Жители пригорода Хайфы Юлия Розенгурт и Михаил Левинтант собирались пожениться в июне 2020 года. Но пандемия нарушила их планы: свадьбу пришлось перенести сначала на октябрь, а затем — на июнь 2021 года.

«Сейчас тоже не очень понятно, какой будет ситуация с ограничениями, но больше мы откладывать не хотим, — улыбается Розенгурт. — Надеемся, что к июню все‑таки будет чуть легче».

В последние недели израильтяне с оптимизмом встречают новые послабления карантина. После того как в феврале страна вышла из третьего по счету локдауна, здесь открылись торговые центры, с ограничениями заработала развлекательная инфраструктура. Частично возобновилось пассажирское авиасообщение, которое в январе 2021‑го власти приостановили из‑за опасений ввоза в страну новых штаммов коронавируса. 7 марта ученики старших классов вернулись в школы, открылись кафе и рестораны, а аэропорты расширили лимиты на въезд и выезд с 2 тыс. до 3 тыс. человек в день.

«Нам регулярно сообщают, сколько людей уже привито, и эта информация плюс послабления после локдауна, плюс весеннее настроение — все вместе дает ощущение надежды», — признается Рустам Джаббаров, руководитель службы хирургии позвоночника в больнице Барзилай города Ашкелон.

Фото: AFP

Однако граждане не расслабляются, подчеркивает врач: носят маски в общественных местах, в том числе на улицах. И, что важно, продолжают делать прививки. По словам Розенгурт, в первое время вокруг вакцинации образовался настоящий ажиотаж. Она вспоминает, как в начале января ее знакомый, который тогда еще не имел права на укол по возрасту, узнал о субботней акции прививок для всех желающих. Он поторопился к месту вакцинации и успел получить свою дозу препарата. Причем желающих оказалось так много, что уже в 11 утра граждан попросили больше не занимать очередь.

Со временем темпы вакцинации замедлились. Если в январе прививки делали до 150 тыс. человек в день, то в феврале эта цифра регулярно падала ниже отметки в 60 тыс. Тогда, чтобы убедить сомневающихся, в стране развернули активную рекламную кампанию. Появились видеоролики, в которых врачи рассказывают реальные истории тяжелобольных коронавирусом, а на улицах развесили плакаты с призывом вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни с посещением кинотеатров и футбольных матчей, приводит примеры Вайнер.

В рекламе снялся даже сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху: в приправленном юмором видеоролике он развенчивает мифы о вакцинации. Для лидера Израиля успешная прививочная кампания — хорошая возможность повысить собственные шансы на переизбрание после парламентских выборов 23 марта, напоминают обозреватели. Впрочем, наличие политического интереса не отменяет пользы для общества, считает Левинтант.

«Быстрая доставка препарата в Израиль и хорошая организация процесса вакцинации наверняка имеют связь с желанием Нетаньяху остаться у власти, — рассуждает израильтянин. — Но ведь стране от этого хорошо».

Фото: AFP

По данным израильского минздрава, рекламная кампания вместе с организованной борьбой против дезинформации и введением зеленых паспортов уже дали свои плоды, приблизив ежедневную статистику вакцинации к январским показателям. Но на достигнутом здесь не остановились.

Чтобы сделать прививки еще доступнее, в городах открыли мобильные пункты вакцинации. Например, в Иерусалиме по улицам ездит машина с медицинской бригадой, приглашая местных жителей выйти из дому и тут же получить укол, рассказывает Вайнер. Работают такие бригады и у входа в крупные магазины, парки и в других местах скопления людей. Тем временем сами израильтяне убеждены: эффективнее, чем реклама и удобство получения укола, подтолкнуть их непривитых сограждан к вакцинации сможет открытие границ.

Вскоре путешественники с зелеными паспортами получат целый ряд привилегий, обещают в правительстве. Страна уже ведет переговоры с Грецией, Кипром и Мальтой о том, чтобы местные курорты принимали вакцинированных израильтян без последующей самоизоляции. А американская компания Royal Caribbean объявила, что в мае запустит круизы из Хайфы исключительно для привитых граждан.

«Израиль — страна путешественников», — подчеркивает Левинтант. И признается, что лично для него перспектива оказаться невыездным стала даже более действенным аргументом в пользу вакцинации, чем опасения заразиться коронавирусом. Первую дозу препарата Pfizer-BioNTech он получил в феврале и скоро отправится на второй укол.

Свобода не для всех

Однако в Израиле есть немало людей, для которых доступ к зеленым паспортам закрыт. Так, детям до 16 лет, которые составляют около 30% населения страны, прививки против коронавируса не делают.

Сейчас ведутся исследования, которые должны подтвердить безопасность применения вакцины для этой возрастной группы, поясняет Майкл Бейкер, профессор общественного здравоохранения в новозеландском Университете Отаго. Пока же переболевших коронавирусом маленьких израильтян вписывают в зеленый паспорт родителей. А для остальных несовершеннолетних часть сервисной индустрии остается закрытой.

О недовольстве системой зеленых паспортов уже заявляют противники вакцинации. Они обвиняют власти в дискриминации и даже подают судебные иски, делится Розенгурт. Ходят слухи, что со временем часть работодателей не будет допускать к работе непривитых сотрудников, и это вызывает особенно бурный протест, добавляет она.

Тем временем на международном уровне Израиль критикуют за невключение в программу вакцинации 5 млн жителей палестинских территорий. В конце февраля в правительстве анонсировали ограниченную кампанию прививок, которая охватит лишь несколько десятков тысяч палестинцев, регулярно посещающих Израиль.

«Многие люди не могут получить доступ к вакцинам против COVID-19 либо потому, что те им недоступны, либо потому, что у них есть законные причины не вакцинироваться», — очерчивает проблему Тим Дэйр, профессор философии в Университете Окленда, Новая Зеландия.

Фото: AFP

И если паспорта вакцинации будут широко использовать в мире в качестве допуска к важным социальным благам, те, кто не может получить такой документ, окажутся в невыгодном положении, констатирует он. Причем, чем шире будет сфера действия паспорта вакцинации, тем сильнее опасения по поводу равного доступа.

Пока самой обсуждаемой сферой применения паспортов вакцинации остается международный туризм. По мнению Бейкера, такие документы способны упростить путешественникам прохождение проверок перед вылетом. А в перспективе их могут использовать для записи данных про другие прививки — например, против желтой лихорадки, которая уже давно необходима для въезда на территорию многих государств Африки.

«Если наличие прививки против COVID-19 станет обязательным требованием для авиаперелетов и / или въезда во многие страны, паспорта вакцинации способны стимулировать больше людей сделать прививку», — добавляет эксперт.

Однако на пути глобализации вакцинных паспортов стоит немало барьеров. Во-первых, эффективность вакцин в предотвращении дальнейшей передачи коронавируса остается под вопросом, констатирует Бейкер.

Во-вторых, появление новых штаммов вируса, использование разных вакцин и отличающихся по своей эффективности графиков вакцинации может сделать такой документ ненадежным подтверждением иммунитета против COVID-19, дополняет его Дэйр. Эту ситуацию усугубит еще и то, что выдачей паспортов займутся разные организации с отличающимися стандартами.

Например, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже разработала так называемый паспорт путешественника, который австралийский перевозчик Qantas готовится сделать обязательным для всех своих пассажиров. Еще несколько авиакомпаний, включая Air New Zealand, Gulf Air, Emirates и Etihad, намерены протестировать документ IATA на своих рейсах.

Но сами по себе авиакомпании не смогут построить эффективную систему паспортов вакцинации, убежден Дэйр. Для ее распространения за пределы определенных стран или юрисдикций необходимо сотрудничество со стороны правительств.

«Лучше разработать и внедрить согласованный на международном уровне паспорт, чем ждать, пока ряд провайдеров введут для этого разные системы», — добавляет Бейкер. При этом важно также продумать механизм защиты от мошенничества. В Израиле, например, Министерство здравоохранения уже предупредило граждан о штрафе в 5 тыс. шекелей (42 тыс. грн) за использование поддельного зеленого паспорта.

Как бы там ни было, паспорта вакцинации — лишь одна из множества мер, которые способствуют преодолению пандемии, подчеркивает профессор Кельман. Полагаясь исключительно на них, пандемию не остановить.

«Нам по‑прежнему нужно соблюдать меры физического дистанцирования от непривитых людей и элементарные правила гигиены, — говорит он. — А главное, мы должны как можно скорее вакцинироваться».

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