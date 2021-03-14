Насколько Moderna лучше, чем AstraZeneca: обзор шести нашумевших вакцин от COVID-19 3 14.03.2021, 13:20

2,008

Чем в итоге прививаться?

Разработки первых вакцин от коронавируса стартовали еще на заре пандемии. К началу 2021 года в лабораториях мира было создано более 200 вариантов вакцины. 63 уже испытаны на людях. И шесть вакцин уже одобрены для использования в разных странах.

Издание nv.ua рассказывает о том, кто и как разработал каждую вакцину, как проходили испытания, и в каких странах та или иная вакцина была одобрена.

BioNTech/Pfizer

Вакцина BioNTech/Pfizer — совместная разработка немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического концерна Pfizer. Это первый препарат, получивший официальное одобрение МОЗ к применению в ЕС, США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Описание

Официальное название препарата — BNT162b2. В основе лежит технология mRNA (матричная РНК). При попадании в организм клетки начинают вырабатывать белок, аналогичный тому, из которого состоит оболочка вируса. Происходит ответ иммунной системы, и SARS-CoV-2 подавляется.

Испытания и эффективность

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%. В испытаниях приняли участие 43.5 тысячи человек, серьезных побочных действий не было выявлено. Глава Европейского агентства лекарственных препаратов ЕМА Эмер Кук уверяет, что вакцина, предположительно, эффективна и против нового штамма коронавируса.

Но есть и небольшой минус. Действие снижается при вакцинации людей старше 65 лет и составляет «всего» 94%.

Применение

Вакцинация происходит в 2 этапа: после первой прививки необходимо подождать 21 день и затем сделать вторую. Есть некоторые неудобства при использовании вакцины: препарат нужно перевозить при -70°С в специальных боксах, а после открытия срок годности составляет всего 5 суток при температуре 2−8°С.

В 2021 году планируется создать около 2 млрд доз для вакцинации людей по всему миру.

Moderna

Вакцину разработала американская биотехнологическая компания Moderna. Препарат успешно прошел испытания и допущен к использованию в США, а в январе этого года разрешение на применение дали и в ЕС. Президент компании Moderna Inc. Стивен Ходж уверен, что созданная вакцина способна остановить пандемию Covid-19.

Описание

Официальное название препарата — mRNA-1273. Вакцина, как и препарат BioNTech/Pfizer, основана на технологии mRNA (матричная РНК), которая побуждает организм вырабатывать аналогичные составу вируса белки, и вызывает иммунный ответ.

Испытания и эффективность

В испытаниях приняли участие более 30 тысяч человек, получивших реальный препарат или плацебо. По итогу, коронавирусом заразились 95 рискнувших добровольцев, но заболевание протекало в легкой форме. Примечательно, что 5-ро заразившихся были из группы вакцинированных.

Выявили и побочные эффекты: у 10% испытуемых начались боли в мышцах и суставах, появились покраснения в месте инъекции. На основе данных ученые вывели эффективность препарата 94.5% и он стал вторым зарегистрированным официально для проведения вакцинации от Covid-19.

Применение

Вакцинация происходит в 2 этапа: сначала делают первую прививку, а через 28 дней повторную. Вакцина не требует глубокой заморозки и может храниться в обычной морозильной камере при -20°С.

Всего в 2021 году компания планирует получить заказы и выпустить до 1 миллиарда доз вакцины. Сейчас препарат используют в Германии наряду с BioNTech/Pfizer.

Oxford AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca разработал шведско-британский фармацевтический концерн с таким же названием совместно с учеными Оксфордского университета.

Применение разрешено в Великобритании, Аргентине и Индии. Последний факт особенно важен, так как вакцинация AstraZeneca началась до появления в стране собственной вакцины.

Описание

Официальное название препарата — AZD 1222. Основой вакцины стал генетически модифицированный вирус простуды, который используют для инфицирования шимпанзе. В цепочке вводимого ДНК есть копии спайкового белка коронавируса. Попадая в организм, начинает вырабатываться аналогичный белок, иммунная система распознает угрозу и пытается обезвредить.

Испытания и эффективность

Испытывали вакцину на 20 тысячах добровольцев. В результате коронавирусом заболели 30 человек, получивших настоящую прививку, и 101 — из тех, кому сделали инъекцию плацебо. На основании этих данных ученые пришли к выводу: эффективность оксфордской вакцины от Covid-19 невысокая, всего 70%.

Применение

Вакцинация происходит в два этапа. Испытания показали, что степень защиты увеличивается до 90%, если сначала ввести половину дозировки, а через 30 дней полную дозу препарата. Ученые пока не могут объяснить такую реакцию организма. Хранить вакцину можно в холодильнике при температуре 5 °C, что значительно упрощает ее использование.

Производством займутся индийские фармацевтические компании. Разработчики намерены изготовить в 2021 году около 3 миллиардов доз препарата.

Sinopharm

Разработка китайских вирусологов из China National Biotec Group (CNBG) совместно со специалистами Института вирусологии из Уханя (помним, откуда взялся вирус?) прошла все фазы клинических испытаний. Вакцина Sinopharm разрешена к применению в ОАЭ, Бахрейне и Пакистане. Национальная комиссия здравоохранения КНР сделала новогодний подарок китайцам и одобрила прививку для широкого использования в последний день прошлого года.

Описание

Официальное название препарата — BBIBP-CorV. В основе вакцины — инактивированный (то есть, убитый) штамм SARS-CoV-2, помещенный внутрь клеток Vero. При попадании в организм вырабатываются нейтрализующие антитела.

Испытания и эффективность

Точно неизвестно, сколько людей прошло вакцинацию в ходе испытания вакцины. По данным китайских ученых, тысячи человек из Сербии, Марокко, Пакистана, Иордании, Перу, ОАЭ и Аргентины согласились сделать прививку.

Применение

Не обошлось и без осложнений. У одного из добровольцев был выявлен побочный эффект — синдром Гийена-Барре, при котором нарушается координация движений рук. В результате вакцина показала эффективность 79,34% - сообщает издание South China Morning Post.

К концу 2021 года компания планирует выпустить 1 миллиард доз препарата. А чтобы доказать эффективность вакцины, в правительстве Поднебесной выдали указ испытать действие Sinopharm на госслужащих: 1 миллион сотрудников различных предприятий Китая уже получили прививку.

Covaxin

Вакцину Covaxin разработали специалисты индийского фармацевтического концерна Bharat Biotech International. Компания-производитель обратилась к Генеральному контролеру по лекарствам Индии DGGI с просьбой об экстренном разрешении на использование, так как в стране зафиксирована высокая смертность от коронавируса.

Описание

Официальное название препарата — BBV 152. В основе, как и у китайской вакцины, инактивированный штамм SARS-CoV-2. Такая технология позволяет эффективно лечить многие болезни. В частности, убитыми вирусами лечат коклюш, оспу и другие заболевания.

Испытания и эффективность

В испытаниях приняли участие 26 тысяч добровольцев со всей Индии. Об эффективности вакцины пока говорить рано, так как идут испытания. Ученые обещают опубликовать результаты позже.

Применение

Вакцинация проходит в два этапа: сначала вводят первую дозу препарата. Затем 14 суток ведут телефонное наблюдение, уточняя все симптомы. Если нет побочных эффектов, делают вторую прививку через 28 дней после первой. Вакцина выпускается в многодозовых флаконах и может храниться при температуре 2−8°С.

С 3 января препарат разрешено применять в Индии: 150 тысяч смертей по всей стране стали логичным доводом для правительства дать «зеленый свет» прививке. Всего в 2021 году планируется выпустить 700 миллионов доз.

Sputnik V

Пожалуй, самый неоднозначный препарат в нашем списке вакцин от коронавируса — вакцина Sputnik V. Разработка российских ученых НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи зарегистрирована в августе прошлого года после двух этапов испытаний.

Описание

Официальное название препарата — Гам-КОВІД-Вак. В основе вакцины два компонента. Первый состоит из аденовируса человека 26 серотипа, второй — из аденовируса 5 серотипа. Каждый несет ген белка S-вируса SARS-CoV-2. При попадании в организм иммунная система вырабатывает антитела и уничтожает клетки вируса.

Испытания и эффективность

Для испытания задействовали 23250 человек, которым ввели вакцину, и 7750 получили плацебо. Полных данных исследований нет, но по пресс-релизам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, эффективность составляет от 91.4 до 95% в зависимости от возраста: чем старше пациент, тем выше риск заболеть коронавирусом после вакцинации.

Научных доказательств, подтверждающих слова исследователя, нет. Вирусолог Эрик Зандер на своей странице в Twitter призвал российских коллег уточнить порядок выяснения побочных явлений.

Применение

Вакцинация проходит в два этапа: сначала делают первую прививку и через 21 день вторую. В жидком виде вакцина хранится при температуре от -18°С и ниже, в порошке — в холодильнике при 2−8°С.

Не смотря на отсутствие официальных данных, правительства Беларуси, Сербии, Боливии и Алжира разрешили использовать российскую вакцину. Глава Росфонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверяет: препарат пользуется успехом, и фонд получил заявки на закупку 1.2 миллиардов доз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».