Российский журналист: Лукашенко уже нет

Российский журналист: Лукашенко уже нет4
- 14.03.2021, 14:18
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Особенно в душах молодежи.
Александр Лукашенко формально продолжает оставаться у власти, но на самом деле нельзя сказать, что он удержался. Хотя реальный шанс сохранить лицо у него был. Такое мнение высказал известный российский журналист Андрей Караулов в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».
По его словам, после танков и картинки с сыном с автоматами (хоть и без рожков) в душах многих людей Лукашенко уже нет. Особенно это касается молодежи.
Однако, если бы Александру Григорьевичу сказали об этом в конце июля прошлого года, он бы просто посмеялся, заметил журналист.