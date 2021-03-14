Китай упростит въезд привитым китайской вакциной иностранцам 1 14.03.2021, 14:43

Китайскую вакцину уже одобрили Турция, Венгрия, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Украина, Бахрейн и другие государства.

Китай упростит правила въезда на свою территорию иностранцам, которые привиты национальной вакциной, говорится в сообщении на сайте офиса Уполномоченного МИД Китая в Гонконге. Послабления касаются тех, кто въезжает в Китай через специальный административный район. Мера вступит в силу с 15 марта, сообщает РБК.

Иностранцы, а также члены их семей, которые посещают материковый Китай по работе, должны будут предоставить только тот комплект документов, который требовался до пандемии.

Помимо этого Китай расширит список тех, кто может претендовать на получение визы по гуманитарным обстоятельствам. Иностранцы — члены семей китайских граждан или постоянные жители Китая, включая супругов, родителей, детей и других родственников, живущих вместе, могут подать заявление на воссоединение с семьей, а также на приезд в КНР для того, чтобы ухаживать за пожилыми, навестить родственников, принять участие в похоронах или посетить тяжелобольных родных.

Эти послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно больше предъявлять отрицательный тест на коронавирус и заполнять декларацию.

Китайскую вакцину уже одобрили Турция, Венгрия, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Украина, Бахрейн и другие государства. Неделю назад глава МИД КНР Ван И сообщал, что страна безвозмездно поставляет свою вакцину 69 развивающимся странам и еще 43 государствам она продает препарат.

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