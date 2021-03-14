Александра Герасименя: Белорусские женщины проявили себя колоссально 1 14.03.2021, 15:01

Белоруски просто повернули ход истории.

Глава Фонда спортивной солидарности, олимпийский призер по плаванию Александра Герасименя в эфире FRIIDA BELL рассказала, чего она больше всего хочет и с чем у нее ассоциируются белорусские женщины.

— Чего ты хочешь?

— Хочу домой. Хочу домой со своей семьей, хочу расслабиться, хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить.

— С чем у тебя ассоциируются белорусская женщина?

— В свете последних событий, это героини. Белорусские женщины проявили себя колоссально: креативные, смелые, отважные. Те, кто просто повернули ход истории и изменили все то, что сейчас у нас происходит в Беларуси. Для меня это уже как символ – отважная, смелая женщина, которая не боится и которая готова и ребенка своего, и страну свою грудью закрыть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».