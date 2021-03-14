В Мексике создали необычную маску для защиты от коронавируса
- 14.03.2021, 15:05
Для создания маски специалисты приняли во внимание размер аэрозольных частиц.
Исследователи из Национального политехнического института (IPN) в Мексике создали маски от коронавируса, которые прикрывают лишь нос.
Об этом сообщает издание LaJornada.
По их утверждению, основным путем заражения вирусом являются дыхательные пути. Новые маски помогут уменьшить риск заболеваемости и не будут мешать выполнению повседневных дел - принятию пищи, питью или посещению стоматолога.
Для создания маски ученые приняли во внимание размер аэрозольных частиц, которые могут попасть от одного человека в организм другому. Также оценили материалы, подходящие для защиты. При этом соблюдали строгие стандарты качества.
Специалист отметили, что носовая маска станет важным вкладом в сокращение распространения коронавируса.
"Таким образом, можно будет получить лучшую защиту, особенно когда трудно поддерживать здоровую дистанцию (в ресторанах, длительных перелетах или посещениях стоматолога)", - сказали исследователи.
В настоящее время группа исследователей ведет переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство масок, чтобы в ближайшее время сделать их доступными для общества.