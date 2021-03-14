Из правящей в Украине партии могут исключить депутата, который попал под санкции США
- 14.03.2021, 16:44
Его часто связывают с олигархом Коломойским.
Украинского депутата Александра Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба политсилы 14 марта, сообщает "Гордон".
В партии проиинформировали, что вместо Дубинского новым главой киевской областной организации партии стал нардеп Андрей Мотовиловец, решение приняли на внеочередной конференции членов партии.
"Члены организации считают, что в созданный национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа".. Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", – говорится в сообщении.
Политик возглавил Киевскую областную ячейку партии в июне 2020 года. О том, что Дубинский вошел в нацсовет общин партии, стало известно 13 марта.
11 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.
Отметим, что Дубинский работал журналистом на телеканале 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который также попал под санкции США.