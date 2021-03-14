«Как будто кто-то, уходя, сжигает за собой мосты» 6 14.03.2021, 16:48

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О синдромах болезни белорусской власти.

«Так не доставайся же ты никому» — похоже, этот принцип окончательно взят на вооружение властями по отношению к любимой, которую решили не отдавать. Ощущение, что там наверху пошли в разгул и стараются добить каждую сферу — чтоб уж наверняка, пишет Анастасия Зеленкова для сайта «Салiдарнасць».

Вот, казалось бы, дела в экономике и так хуже некуда: убытки предприятий, отток инвестиций, растущие долги… Но нет. В нашем правительстве сидят истинные оптимисты, которые точно знают, что не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже, и всячески пытаются доказать это.

Решение сдерживать цены на некоторые группы товаров, пожалуй, только ленивый не назвал дуростью. А к чему это приводит, все прекрасно помнят по предыдущим удержаниям. Но когда это останавливало тех, кто еще в 90-е «взялся за яйца», а к 2020-му так и не понял, почему после «молоко пропало»?

И вот лиха беда начало. Мало было перечня из 60 товаров? Держите еще.

— Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль, — недавно возмутился Лукашенко. — Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют?

И тут же дал еще распоряжение заодно и в аптеки заглянуть и там что-нибудь попридержать, а то и открутить.

Заметили, как быстро рванули переписывать ценники? Так быстро, что на следующий день аж бензин подорожал.

Не обошли власти своим вниманием и другие сферы — если уж добивать, то всех и до основания.

И вот мы уже видим, как подтягивают «социалочку» и уничтожают медицину. Потому что неправильно это будет, если на фоне огромного числа уехавших медиков кто-то из хороших специалистов все-таки останется в стране и продолжит работать.

Поэтому известному витебскому реаниматологу Владимиру Мартову и не продлили контракт — не может же БСМП оказаться в лучшем положении, чем РНПЦ детской онкологии и гематологии, где уже разбежались почти все специалисты, а тяжелейших пациентов вынуждены вести интерны — и все под присмотром спецслужбиста.

А «тунеядцы»? И про них не забыли. А то, гляди, люди уже было почти приспособились выживать без помощи государства. Добить их налогами — святая обязанность нашей власти.

В культурной среде, где, казалось бы, после августа практически выжженная земля, тоже постарались закрепить успех. И вот в Купаловском театре уже поют политические частушки и показывают «Паўлінку» перед людьми, которые развернули эту комедию в нашей реальной жизни.

«Звери слепые!» — кричала со сцены свободолюбивая Павлинка, узнав об аресте своего возлюбленного, а после именно в этих декорациях, не меняя комедийный грим и амплуа, работники сцены благодарили правителя за все, что он сделал. Куда уж символичнее!

И так везде. Сравняли престиж милиции с землей, но остались ростки уважения к армии? Вот вам военком Кривоносов с его методом передачи александровых флюидов воздушно-трогательным путем.

Проблемы с престижем в сфере телерадиовещания? Вот вам Азаренок — чтобы даже прогноз погоды брезговали включать.

Сомневаетесь в «самом справедливом суде в мире»? Держите приговоры, где виновным будет убитый, а правда, рассказанная журналистом, окажется тайной, за которую сажают на полгода.

Наука, образование, культура, экономика, ЖКХ — такое ощущение, что не осталось сферы, которую бы не пытаются сегодня уничтожить до основания. Как будто кто-то, уходя навсегда, сжигает за собой мосты.

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