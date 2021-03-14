Племянница экс-президента США: Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах

Племянница экс-президента США: Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах2
- 14.03.2021, 17:08
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Это, вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года
Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.
Об этом заявила клинический психолог и племянница экс-президента Мэри Трамп в интервью изданию Insider, пишет unian.net.
По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".
"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала Трамп.