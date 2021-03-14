Кремль как китайский агент 1 Артемий Троицкий

14.03.2021, 18:14

1,318

Кому нужна эта война?

Холодная война началась официально 5 марта 1946 года речью Уинстона Черчилля в Фултоне, штат Миссури. Ровно 75 лет тому назад. Придумал это словосочетание незадолго до того все тот же неизбежный Джордж Оруэлл, написав, что наличие у 2–3 сверхдержав ядерного оружия позволит им держать друг друга в напряге и вести «войну без войны». Так и случилось. Подробности вы знаете.

Закончилась официально холодная война в декабре 1989 года, когда о долгожданном мире объявили на острове Мальта Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. Второму из них сейчас исполнилось 90 лет. Наши поздравления!

Формально о капитуляции СССР заявлено не было, но очевидно, что восточная сверхдержава проиграла: и геополитически, и экономически, и идеологически.

Тем более, что следом за Организацией Варшавского договора вскоре прекратил существование и сам Советский Союз — заодно с плановой экономикой и коммунистической моралью.

Не успели люди мира вдоволь насладиться грезами о «конце истории», как холодная война возобновилась. Аккурат в очередном марте — на сей раз 2014 года: Крым, Донбасс. (В августе 2008 года Запад, к сожалению, прозевал фальстарт.) Все вернулось: агрессия, противостояние, сдерживание, санкции, выдворения, бойкоты, пятые колонны, полезные идиоты, шпионы и далее по списку. Позиции РФ во второй холодной гораздо слабее, чем в первой: нет ни стран-сателлитов, ни глобальной идейной базы (разве что борьба с гомосексуализмом?); об экономике и технологии я и не говорю. Шансов на победу тоже нет.

Отсюда простейший, но фундаментальный вопрос: на кой черт Кремлю было вторую холодную войну затевать? (А то, что поджигателем выступила РФ, сомнений не вызывает). Любая война — это плохо, но, зная подлую и циничную человеческую породу, можно предположить, что у второй холодной есть какие-то бенефициары. Кому это выгодно?

Вот возможные варианты.

Россия (страна и народ): катастрофически невыгодно! Падение уровня жизни, экономическая стагнация, гражданский раздрай, изоляция в «осажденной крепости». Ассортимент исключительно для мазохистов!

Россия-элита (олигархат и высшее чиновничество): пересыхание иностранных инвестиций, затухание бизнеса, санкции. Плюс закрытые калиточки в американские колледжи, лондонские бутики и на Лазурный берег. Жить можно, но раньше было куда лучше.

Россия-силовики: наверное, статус новых «хозяев жизни» приносит моральное удовлетворение. Но на хлеб его не намажешь — бездонные закрома для воровства и мздоимства мельчают в силу общего обнищания, да и отдохнуть в «олл инклюзив» уже не получится.

Запад: одна нервотрепка и убытки (кроме сферы ВПК). Как славно было в нулевые; как долго и старательно глобальная плутократия не обращала внимания и спускала русским с рук их грязные фокусы.

У настоящих, без кавычек, русофобов, коих в мире не так уж много, имеется твердое убеждение, что все русские/россияне по своей имперской натуре — хамы, жлобы и агрессоры. И без того, чтобы задирать всех окрест, они в принципе прожить не могут, даже если им самим же от этого хуже. Я не разделяю подобную точку зрения — олдскульное народолюбие не позволяет. Не хочется всерьез принимать и древнюю теорию, что россияне — народ-мазохист и неодолимая тяга к страданию вырабатывает в нем особый род духовности. Поэтому вариантов ответа на вопрос «кому нужна эта война?» у меня осталось ровно два.

Артемий Троицкий, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».