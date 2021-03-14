Премьер Италии предрекает новую волну эпидемии в стране 1 14.03.2021, 18:33

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В понедельник, 15 марта, более чем в половине итальянских регионов закроются магазины, рестораны, школы.

Новые ограничительные меры должны быть отменены с завершением Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 по 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими. Премьер-министр Италии Серджо Маттарелла предостерегает соотечественников от новой вспышки эпидемии коронавируса, сообщает "Радио Свобода".

Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Ныне Италия вновь сталкивается с необходимостью сдерживать быстрое распространение инфекции. Как сообщает Би-би-си, итальянские власти объявили, что число жертв коронавируса или болезней, обострившихся в результате эпидемии коронавируса, составило 100 000. Этот показатель – второй в Европе после Великобритании (125 000).

Кампания вакцинации в Италии столкнулась с теми же трудностями, что и остальные страны ЕС, – задержками в получении ранее запланированных количеств вакцины.

Англо-шведская фирма AstraZeneca объявила об очередной задержке поставок вакцины Европейскому союзу, упрекая правительства некоторых стран в применении внешнеторговых ограничений. О каких именно странах идет речь, компания AstraZeneca не уточнила, отмечает Би-би-си.

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