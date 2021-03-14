Крах режима, или Почему Лукашенко проиграл Telegram-канал «Реальная Беларусь»

14.03.2021, 18:54

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Фото: «Наша Ніва»

Нужно усилить давление внутри страны.

Режим сейчас всеми силами пытается убедить нас, что все бесполезно, мол, мы проиграли.

Для этого он использует единственное оставшееся его оружие — это запугивание и репрессии.

Другими словами, весь режим сейчас держится исключительно на штыках. У террориста Лукашенко одна задача: власть любой ценой, продержатся еще хоть немного, хоть чуть-чуть. При этом, в припадках разрушая все на своем пути.

В текущей ситуации долго это не продлится по одной простой причине: для такого тотального контроля нужны колоссальные деньги, которых просто нет. Более того, деньги заканчиваются с бешеной скоростью, а поступлений в бюджет все меньше и меньше. А откуда им взяться, собственно говоря, когда уничтожаются бизнесы, люди уезжают из страны. О каких поступлениях в бюджет можно говорить, когда «государство» объявляет войну частному бизнесу, а частный бизнес является основой развития экономики.

Все сейчас должны понять, что дефолт в сложившейся ситуации неминуем.

Разрушение системы уже идет. Сейчас в попытках удержать ситуацию анонсировали сокращения в бюджетной сфере, назвав это оптимизацией. Поголовное введение режима экономии показывает, что ситуация на грани. Уже сейчас сокращают зарплаты на предприятиях путем урезания надбавок и премий, а если ситуация будет развиваться в том же русле — уже через месяц, зарплаты платить будет нечем.

Каждый должен понять, что как раньше уже не будет. Международное давление, а также давление внутри страны, делают свое дело. Кто бы что не говорил о санкциях: мол, они недостаточные. Возможно, это и так, но санкции создают прецедент. Ни один нормальный инвестор не будет вкладывать в страну, находящуюся под санкциями, а тем более в страну, где происходит демонстративное беззаконие.

Лукашенко сейчас нерукопожатен и токсичен, вести дела с ним — это значит замазать себя и свою репутацию.

Все эти факторы будут вести к ухудшению ситуации в стране, в том числе — и истерия самого Лукашенко, которая ускоряет этот процесс в разы. В голове у нелегитимного только одни мысли: контроль всего. Отсюда назначение на руководящие должности силовиков и именно эти действия ведут к разрушению. На дубинках можно продержатся какое-то время, но постоянно это невозможно в принципе. А если усилить давление на режим, особенно внутри страны, то режим падет еще быстрее, отсидеться не получится, зацепит всех. Падение режима Лукашенко неизбежно, а насколько быстро это произойдет — зависит только от самих белорусов, то есть от нас с вами. Жыве Беларусь.

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