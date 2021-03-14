До +8 градусов ожидается в Беларуси в понедельник
- 14.03.2021, 19:02
Будет облачно с прояснениями.
В ночные и утренние часы 15 марта в Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.