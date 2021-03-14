Большинство украинцев поддерживает присоединение Украины к ЕС и НАТО 4 14.03.2021, 20:11

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Опубликованы данные опроса.

Большинство украинцев поддерживает возможное вступление страны в Европейский союз и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 12 марта в эфире телеканала "Украина 24", передает gordonua.com.

На вопрос "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский союз" вариант "да" выбрали 69% респондентов, "нет" – 25%, "не определились" – 6%.

Организаторы опроса рассказали, что вступление в ЕС поддерживают больше мужчины (75% против 66% у женщин). Вариант "да" выбирали преимущественно молодежь, с возрастом поддержка вступления Украины в ЕС падает с 80% до 53% (среди людей старше 60 лет).

На вопрос "Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО" вариант "да" выбрали 57% респондентов, "нет" – 36%, "не определились" – 7%.

Поддержка курса Украины к НАТО также отличается по возрасту опрошенных (от 72% в возрастной категории 18-29 лет до 43% в категории "60+"), у жителей городов и среди мужчин (70%, в то время как среди женщин 51%).

Социсследование проводилось 11–12 марта методами онлайн-панели (70%) и телефонного опроса (30%) среди людей в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 2,58%.

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