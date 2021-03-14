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В Минске два дня ищут водителя

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  • 14.03.2021, 20:29
  • 3,650
В Минске два дня ищут водителя
Иллюстрационное фото

12 марта он уехал в неизвестном направлении.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает о пропаже 50-летнего водителя. Волонтеры передают, что 12 марта около 23:00 он уехал на своем автомобиле Hyundai Santa Fe черного цвета (0988 IH-5) в неизвестном направлении, передает onliner.by.

До настоящего времени о местонахождении водителя ничего не известно.

Приметы: мужчина ростом около 182 см, плотного телосложения, лысый. Был одет в куртку с голубыми вставками, спортивные черные штаны и черные кроссовки.

Сейчас мужчина разыскивается Фрунзенским РУВД Минска.


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