В Британии наименьшее число смертей от COVID с октября 14.03.2021, 20:32

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В стране начали смягчать некоторые карантинные ограничения.

В Великобритании зафиксировали 52 случая смерти от коронавируса за сутки, это самый низкий показатель с 12 октября, когда было зафиксировано 50 смертей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежедневный правительственный отчет по коронавирусу, передает korrespondent.net.

Свежие данные также свидетельствуют, что за последние 24 часа было зафиксировано 4618 новых случаев заболевания COVID-19. Сутками ранее было зарегистрировано 5534 случаев инфицирования и 121 смерть.

Оба показателя также снизились по сравнению с прошлым воскресеньем - 5177 случаев коронавируса и 82 смерти.

В стране начали смягчать некоторые карантинные ограничения. В частности, 13 марта правило "оставаться дома" в Уэльсе было заменено на "оставаться местным", то есть не выезжать за пределы своего региона. Также людям было предоставлено больше возможностей для общения на свежем воздухе и посещения спортивных сооружений на открытом воздухе. С понедельника открываются парикмахерские.

Напомним, что власти Великобритании намерены привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны, которым за 40 лет.

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