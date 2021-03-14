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Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов

  • 14.03.2021, 20:54
Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов

На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке.

Норвежско-французская археологическая миссия обнаружила в египетском оазисе Бахария руины комплекса келий и церквей христианских монахов. Об этом 13 марта сообщило министерство туризма и ценностей Египта в Facebook, передает gordonua.com.

Ученые датируют обнаруженные здания IV и VII веками нашей эры. Сооружения были построены из базальта или глиняных кирпичей. При этом некоторые постройки были высечены в скалах.

Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов. На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке, а также символы на коптском языке.

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