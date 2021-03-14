Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах 1 14.03.2021, 22:14

Фото: Getty Images

Христанско-демократический союз потерял значительную долю избирателей в обеих федеральных землях.

На выборах земельного парламента (ландтага) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, состоявшихся в воскресенье, 14 марта, по первым предварительным результатам, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является действующий глава земельного правительства Малу Драйер (Malu Dreyer). На выборах ландтага в земле Баден-Вюртемберг уверенную победу одерживает партия "зеленых", в которой состоит действующий премьер-министр земли Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann), передает DW.

Результаты выборов ландтага в Баден-Вюртемберге

Согласно прогнозам, подготовленным социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, в Баден-Вюртемберге партия "зеленых" набирает 32,3 процента голосов (результаты выборов в 2016 году: 30,3).

На втором месте партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христанско-демократический союз (ХДС) с 23,5 процента (2016 год: 27 процентов). Правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирают 10,5 процента голосов (2016 год: 15,1). Входящая в правящую коалицию на федеральном уровне Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила поддержку 11,1 процента избирателей (2016 год: 12,7). Улучшила свои позиции Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента (2016 год: 8,3).

Не прошли в ландтаг Левая партия, по предварительным подсчетам, набравшая 3,2 процента голосов (2016 год: 2,9) и объединение "Свободные избиратели", получившее около 3,3 процента.

Результаты выборов ландтага в Рейнланд-Пфальце

Согласно предварительным итогам голосования на выборах земельного парламента в Рейнланд-Пфальце, обнародованных ARD, СДПГ одерживает там победу с 35,7 процента голосов (2016 год: 36,2).

В свою очередь, ХДС набирает 26,8 процента (2016 год: 31,8). На третьем месте, как и в Баден-Вюртемберге, находится АдГ. Партия правых популистов набрала в земле Рейнланд-Пфальц 9,6 процента голосов (2016 год: 12,6). "Зеленые" получили в этой федеральной земле 8 процентов голосов (2016 год: 5,3). Свободные демократы проходят в ландтаг с 5,9 процента голосов (2016 год: 6,2). Объединение "Свободные избиратели" набрало 6 процентов голосов.

Левая партия получила поддержку 2,3 процента избирателей (2016 год: 2,8).

Провал ХДС на выборах ландтагов

Христанско-демократический союз потерял значительную долю избирателей в обеих федеральных землях. По мнению наблюдателей, этот результат может сказаться впоследствии на результате возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ - председателя ХДС Армина Лашета (Armin Laschet) на сентябрьских выборах в бундестаг.

Одна из возможных причин низкого результата партии - так называемый "масочный скандал", в который ХДС, а также ее баварский партнер по фракции в бундестаге Христианско-социальный союз (ХСС) оказались втянуты в преддверии первых в этом году земельных выборов в ФРГ. В настоящий момент против двух уже бывших депутатов фракции ХДС/ХСС в бундестаге - Николаса Лёбеля (Nikolas Löbel, ХДС) и Георга Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - ведется расследование по подозрению в получении личной выгоды при лоббировании госконтрактов на закупку защитных масок во время пандемии коронавируса, из-за чего консерваторы несут существенные репутационные потери.

Возможный состав земельных правительств

Что касается будущего правительства земли Баден-Вюртемберг, то, судя по предварительным результатам выборов ландтага, сохранение нынешней коалиции "зеленых" с ХДС здесь чисто теоретически возможно. Однако ряд экспертов отмечает, что совместная работа этих партий в последнее время не раз омрачалась разногласиями. Именно поэтому многие склонны полагать, что победившие на выборах "зеленые" предложат сотрудничество, скорее, свободным демократам и СДПГ, создав так называемую "светофорную коалицию" (название связано с традиционными цветами, ассоциирующимися с этими партиями, - красном (СДПГ), желтом (СвДП) и зеленом).

В правительстве земли Рейнланд-Пфальц, которое с 2013 года возглавляет социал-демократ Малу Драйер, судя по предварительным результатам выборов, также возможно сохранение действующей коалиции. Сейчас это партии СДПГ, СвДП и "зеленые", то есть тот же "светофор". Перед выборами представители всех этих партий высказались за продолжение совместной работы в правительстве в случае успеха на выборах в ландтаг.

Высокий процент голосовавших по почте

По наблюдениям немецких СМИ, число проголосовавших на избирательных участках как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфальце было относительно невысоким. Так, в Баден-Вюртемберге по состоянию на 14.00 по местному времени явка была почти на 16 процентов ниже, чем в 2016 году, сообщает общественно-правовая медиакомпания SWR.

Наблюдатели связывают это с холодной и дождливой погодой, а также тем фактом, что многие избиратели в этом году проголосовали по почте. В земле Рейнланд-Пфальц проживает 3,1 млн граждан Германии, имеющих право голоса, в земле Баден-Вюртемберг - 7,7 млн.

В ландтаге земли Рейнланд-Пфальц в Майнце - 101 депутатское место, в земельном парламенте Баден-Вюртемберга - 143. На выборах 14 марта избиратели должны были отдать два голоса - первый за кандидата из их избирательного округа, второй - за партийный список той или иной партии.

Из-за пандемии коронавируса выборы земельных парламентов в этом году проводились при соблюдении особенно строгих гигиенических предписаний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».