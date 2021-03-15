«С завода уходят высококвалифицированные специалисты» 12 15.03.2021, 8:46

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Иллюстрационное фото: realt.by

Работники ОАО МАПИД КПД-1 рассказали о том, как живет их предприятие.

В редакцию телеграм-канла «Баста!» написали работники ОАО МАПИД КПД-1 и рассказали о том, как живёт их предприятие. Женщинам к восьмому марта выписывают подачку в виде одной базовой, с вычетом налога, мужчинам же на 23 февраля вообще ничего, а оборудование ремонтируют только когда кто-то получит травму.

– Хотим рассказать чем живет ОАО МАПИД КПД-1, который расположен по адресу улица Розы Люксембург 205. Надо помнить, что с учетом цен на жилье, данное производство является высокорентабельным.

На 23 февраля мужчинам от завода не дарят ничего. На 8 марта женщинам выписывают по 1 базовой величине, которую они получат только в апрельской зарплате, в 2 этапа и с вычетом подоходного налога. Женщины воспринимают это как брошенную кость собаке, даже собирались идти к директору, чтобы отдать ему эту базовую, чтобы он на таблетки себе это оставил. Лучше бы вообще ничего не дарили, чем позорится этими подачками.

Раз уж заговорили про женщин. На заводе крановщиками (машинистами кранов) в цеху работают как правило женщины. Так вот крановщикам убрали 3 дня отпуска, якобы нету вредности. Хотя им приходится дышать сваркой, цементной пылью, чувствовать вибрацию и др. Ситуация с убиранием вредности знакома для многих заводов, МАПИД не исключение.

Оборудование на заводе все старое, в принципе как и везде на гос предприятии. Даже если надо поменять что-то недорогое, ответ один: «Денег нет». Приведу в пример 1 случай. Неоднократно руководству завода доносилась информация, что необходимо поменять хотя бы небольшие крюки на стропах и траверсах. В них давно сломался специальный удерживающий механизм от отщёлкивания, который ремонтировался подручными средствами. Так вот однажды этот механизм в очередной раз не сработал и этот небольшой крюк ударил женщине по голове. И хоть женщина была в каске, этого хватило чтобы она получила легкую ЧМТ и отправилась на 2 недели на больничный. После этого вскоре поменяли почти все крюки на заводе. У руководства никогда нет денег, пока не случится ЧП, а когда оно случается, деньги всегда находятся. В принципе как и на всех гос предприятиях.

С завода уходят хорошие высококвалифицированные специалисты и работники с большим опытом работы. Частая причина – политическая или если работник отстаивает свои или коллективные права.

Напоследок хотим передать пламенный привет директору-прикорытнику Корягину Владимиру Ивановичу, которого всем сердцем ненавидит весь завод. Даже его приближенные «коллеги и друзья» не питают к нему теплых чувств.

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