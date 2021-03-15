Главный инфекционист США: Еще рано объявлять победу над коронавирусом 15.03.2021, 8:03

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Энтони Фаучи предупредил о новой волне COVID-19.

Главный инфекционист США врач Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как заявил Фаучи, еще рано объявлять победу над коронавирусом. Он указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности их возникновения в США уже через несколько недель.

«Они думали, что избавились от (вируса — ред), Но это не так. И теперь количество случаев увеличивается», — сказал Фаучи о европейских чиновниках.

Также медик призвал Дональда Трампа убедить своих сторонников в необходимости вакцинации. По его мнению, если бы экс-президент высказался в поддержку прививок против коронавируса, это имело бы «огромное значение».

«Мы должны поставить линию раздела между политическими предпочтениями и здравым смыслом, несомненным вопросом здоровья населения… Вакцины спасли нас от кори, ветрянки, полиомиелита. В чем проблема?», — сказал Фаучи.

Накануне канал PBS обнародовал результаты опроса, которые показывают, что почти половина лиц, причисляющих себя к республиканской партии, сказали, что не будут вакцинироваться от COVID-19.

Согласно данным портала Worldometer, по состоянию на утро понедельника, 15 марта, в США выявлено 30,081 млн случаев COVID-19, более 547,2 тыс. инфицированных умерли, более 22 млн — выздоровели.

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