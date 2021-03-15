Лукашенко становится обузой для своего окружения 13 15.03.2021, 8:25

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фото: ТАСС

Он уже не способен адекватно реагировать на новые вызовы и информационные атаки.

Telegram-канал «Кукловод и овца» прокомментировал последние заявления диктатора и отмечает, что он утратил хватку и терпит одну неудачу за другой:

— Ситуация с НОК и Евровидением была прокомментирована Лукашенко совсем невнятно. Как мы и прогнозировали пару дней назад, бесконечное самолюбие Лукашенко привело к поражениям на обоих фронтах. Против НОК ввели санкции, а бесталанных пропагандистов выгнали с Евровидения. Теперь бывший президент вынужден оправдываться за эти ошибки перед своими соратниками.

То, что причиной очередных поражений стало верховенство личных амбиций над здравым смыслом, Лукашенко, естественно, не признает. Вместо этого он оправдывает неудачи вмешательством Запада во внутренние дела Беларуси. То есть назначение собственного сына, никогда не имевшего отношения к спорту, главой олимпийского комитета, а не кого угодно другого - это неотъемлемая часть беларуского суверенитета. С Евровидением все еще веселей, Лукашенко настаивает на том, что позорное изгнание с конкурса только укрепит авторитет режимных пропагандистов.

Вывод. За 25 лет абсолютной власти Лукашенко заметно сдал как публичный политик. Он уже не способен адекватно реагировать на новые вызовы и информационные атаки. Он теряется, нервничает, и как результат, выдает лишь набор невнятных и несвязанных между собой тезисов. Лукашенко перестает быть тем, кто, благодаря личным политическим талантам, обеспечивает стабильность системы. Наоборот, для режимных элит он все больше становится обузой, тем, кто утратил хватку и терпит одну неудачу за другой.

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