Депутат от партии Тимошенко рассказал о возможной коалиции с партией Зеленского
- 15.03.2021, 9:17
Украинские партии «Слуга народа» и «Батькивщина» могут объединить усилия.
Депутат из украинской партии «Батькивщина» Михаил Волынец рассказал, что переговоры о создании коалиции между его политсилой и «Слугой народа» продолжаются.
В эфире телеканала «Украина 24» он сказал, что переговоры идут еще с прошлого года.
«Переговоры ведутся еще с прошлого года. Юлия Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности», — отметил нардеп.