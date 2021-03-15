Прасци, АйЦи 2 15.03.2021, 10:19

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Отсутствие успехов, которыми можно поделиться — величайший страх белорусских властей.

В пятницу «БЕЛТА» выпустила новость об итогах работы Парка высоких технологий за прошлый год, назвав Парк «одним из ключевых драйверов экономики Беларуси»:

— В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт — темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг 2,7 миллиарда долларов. Это абсолютный рекорд за всю историю Парка, — приводит слова директора ПВТ Всеволода Янчевского БЕЛТА.

Согласно данным, резиденты ПВТ заплатили более 160 миллионов долларов налогов и создали десять новых тысяч рабочих мест, и эти цифры заставляют гордиться данным проектом, который был бы невозможен без умных и талантливых людей.

Особенно забавно видеть эту новость после отмены льгот резидентам и увеличение налогов, которые были гарантированы самим государством, пишет Telegram-канал «Бусел». А сами айтишники, после активного участия в протесте, стали для белорусской власти одной из самых нелюбимых категорий населения, что активно транслировалось через все каналы коммуникации. Так что же заставило сменить гнев на милость?

Отсутствие успехов, которыми можно поделиться — величайший страх белорусских властей. Пропаганде явно не хватает поводов показать, насколько все стабильно, и до лета, когда можно клепать репортажи о «посевах-надоях», приходиться иногда и признавать ошибки, пусть и косвенно, для поддержания медиаобраза белорусского чуда.

Однако глупо думать, что после таких реверансов IT-компании приостановят релокейт сотрудников в соседние страны. И новые рекорды будут ставиться не за счет успешной работы, а за счет повышения налоговых ставок.

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