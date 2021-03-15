В Мьянме протестующие формируют собственное правительство и полицию 2 15.03.2021, 10:28

фото: Theinsider

Гражданский лидер страны заявил, что у людей должно быть право на самооборону.

Силы безопасности Мьянмы в воскресенье открыли огонь по демонстрантам в Янгоне. По крайней мере, три человека были убиты в городе. Напомним, что в стране шестую неделю продолжаются протесты против захвата власти военными, пишет «Голос Америки».

На видео, оказавшемся в распоряжении СМИ, запечатлены демонстранты с самодельными щитами и в шлемах, противостоящие силам безопасности.

Китайская государственная телекомпания CGTN сообщила, что две финансируемые Китаем швейные фабрики, расположенные в этом районе, были подожжены людьми, приехавшими на мотоциклах и вооруженными железными прутьями, топорами и бензином.

По состоянию на субботу, в ходе масштабных протестов против военного переворота 1 февраля более 80 человек были убиты и свыше 2100 арестованы, сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным.

Исполняющий обязанности главы параллельного гражданского правительства Мьянмы Ман Вин Кхайн Тан обратился к общественности через Facebook, заявив: «Это самый мрачный момент для страны, и в то же время момент, когда рассвет близок».

Медиагруппа Irrawaddy сообщила, что три человека погибли, когда полиция открыла огонь по демонстрантам в Янгоне в воскресенье. Сайт Myanmar Now сообщил, что еще 15 человек получили ранения.

По крайней мере, еще два человека были убиты в других местах страны после того, как Ман Вин Кхайн Тан, который находится в розыске, заявил, что гражданское правительство будет пытаться наделить людей законным правом на самооборону.

Город Моунъюа в центральной части Мьянмы объявил о формировании собственного местного правительства и полиции.

В Янгоне сотни людей устроили демонстрации в ряде районов города, воздвигнув баррикады из колючей проволоки и мешков с песком, чтобы блокировать силы безопасности.

По сообщениям очевидцев и местных СМИ, по меньшей мере 13 человек были убиты в субботу, которая стала одним из самых кровавых дней после переворота.

Представитель хунты не ответил на телефонные звонки Reuters с просьбой о комментарии. В субботнем вечернем выпуске новостей телеканала MRTV, управляемого хунтой, демонстранты были названы «преступниками» без объяснения причин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».