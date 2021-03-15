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Жуткая авария на трассе М1: грузовик и микроавтобус сгорели после столкновения

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  • 15.03.2021, 10:32
  • 3,558
Жуткая авария на трассе М1: грузовик и микроавтобус сгорели после столкновения
Фото читателя TUT.BY

Видеофакт.

Читатели сообщили tut.by о серьезной аварии, которая произошла утром 15 марта на трассе М1.

По информации очевидцев, на 465-м километре трассы столкнулись грузовик и микроавтобус. От удара оба транспортных средства загорелись.

В пресс-службе МВД рассказали, что около 07.00 27-летний воитель Mercedes Sptinter двигался в направлении столицы, уснул за рулем и выехал на встречку, где врезался в и столкнулся с Mercedes Atego, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате происшествия оба водителя погибли на месте.

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