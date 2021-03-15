Тюремный срок для президента 2 15.03.2021, 10:52

никол саркози

Фото: epa/vostock-photo

Как судили Николя Саркози.

Бывшего президента Франции Николя Саркози осудили на три года лишения свободы. Его обвиняли в коррупции и торговле влиянием. Согласно приговору Исправительного суда Парижа, оглашенному в начале марта, 66-летний Саркози должен два года отбывать наказание условно и один — провести за решеткой, пишет «Зеркало недели».

Решение суда — беспрецедентное в послевоенной истории Франции. Однако, в этом необычном деле судебный вердикт, похоже, лишь начало затяжной саги: Саркози абсолютно не желает идти в тюрьму и сделает все возможное, чтобы избежать приведения приговора в исполнение.

Экс-президент уверен, что суд был предвзятым и велся с нарушением процессуальных норм. Его судили по делу, которое тянется семь лет, и формально уже не относится к периоду его пребывания на высшем государственном посту. Но Саркози тогда «прослушивали» органы прокуратуры, расследовавшие возможные финансовые злоупотребления с его стороны.

Вместе с экс-президентом Франции фигурантами дела стали его бывший адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Они получили такие же приговоры, как и Саркози. Расследование концентрировалось вокруг телефонных разговоров, которые велись по зашифрованной линии связи в 2013–2014 годах. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу высокую должность в Монако, если тот предоставит конфиденциальную информацию по другому делу, где экс-президент Франции проходил как подозреваемый.

Обещание Саркози в итоге так и не выполнил: он не замолвил слово за судью, хотя якобы позже Эрзог сообщал Азиберу, что обещания остаются в силе. В прокуратуре сочли, что по французскому закону речь все равно идет о «пассивной коррупции». Официально обвинение было предъявлено Саркози в марте 2018 года.

Адвокаты «Сарко» (так французы называют экс-президента) считают дело надуманным, и подали апелляцию. Ее рассмотрение может затянуться на годы, что, скорее всего, не позволит отправить Саркози на тюремные нары. Большинство обозревателей полагают: экс-президент отделается домашним арестом с ношением электронного браслета.

Тем временем сам Саркози предпринял наступление на «медийном фронте», чуть ли не каждый день появляясь на телеэкранах. Он обещает «бороться до конца, чтобы победа восторжествовала». В интервью Le Figaro Саркози заявил, что готов обратиться даже в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Я это делаю не только для себя, я это делаю для того, чтобы те, кто на нас смотрит, знали, что это может произойти с кем угодно», — сказал экс-президент Франции.

Саркози и его сторонники пытаются представить дело как политическую расправу накануне президентских выборов, намеченных на будущий год, поскольку дело ведет созданный в 2013 году (в годы правления президента-социалиста Франсуа Олланда) офис Национального финансового прокурора (PNF). В 2017 году это ведомство обвинило соратника Саркози Франсуа Фийона в том, что тот оформил жену на должность своего помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не выполняла. Это дело фактически поставило крест на перспективах Фийона во время президентских выборов и способствовало победе Эмманюэля Макрона.

Аналитики в Париже считают, что приговор Исправительного суда Парижа ставит точку на возможности возобновления политической карьеры для Саркози. С 2017 года, после второго подряд проигрыша на выборах президента страны, он писал мемуары и давал редкие интервью. При этом по-прежнему считается влиятельной фигурой в стане французских правоцентристов.

Саркози многим запомнился как «гиперпрезидент», который успевал заниматься всем подряд. В 2008 году он выступил как посредник во время российско-грузинской войны. Впрочем, план «Медведева—Саркози» лишь заморозил конфликт, и президент Франции не воспрепятствовал признанию Москвой сепаратистских республик в Южной Осетии и Абхазии.

В 2011 году Саркози санкционировал участие французской армии в военной операции против Ливии, результатом которой стало свержение режима Муаммара Каддафи и жестокое убийство самого ливийского диктатора. Интересно, что тогда же появилась информация о якобы тайном финансировании Каддафи предвыборной кампании Саркози в 2007 году путем передачи через посредников десятков миллионов евро. Впрочем, доказательства этого так и не были найдены, хотя в 2018-м Саркози даже был задержан для допросов по этому делу. Несмотря на высокую активность во внутренней и внешней политике Николя Саркози проиграл выборы 2012 года социалисту Франсуа Олланду.

Партия «Республиканцы» рассматривала Саркози в качестве потенциального кандидата на следующих президентских выборах 2022 года. Однако 3 марта Николя Саркози официально заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Хотя, безусловно, будет влиять на выбор кандидата от правоцентристов.

В ближайший год Саркози будет в судебных тяжбах. Уже 17 марта экс-президент окажется в суде уже по другому делу. Его и еще 13 человек обвиняют в незаконном финансировании собственной президентской кампании в 2012 году. Партию «Союз за народное движение» (бывшее название «Республиканцев») подозревают в сборе на предвыборную кампанию 42,8 млн евро: в два раза больше предусмотренного законом лимита. Этот факт фигуранты дела пытались скрыть за фиктивными контрактами. Саркози уверяет, что не знал о превышении лимита сборов в партийную кассу.

Кроме этого дела, решение суда от 1 марта может стать причиной для возобновления другого дела, по которому Саркози ранее был оправдан. В частности речь идет о незаконных пожертвованиях совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Бетанкур. Несколько десятков тысяч евро Саркози якобы использовал для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.

Именно по делу Бетанкур Саркози пытался получить конфиденциальную информацию о ходе расследования от судьи Азибера в ходе секретных телефонных звонков. Теперь прокуратура считает, что в той давней истории появились новые обстоятельства, которые могут привести к пересмотру старого вердикта о невиновности экс-президента.

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